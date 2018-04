¡No soy una máquina!": Dos usuarios identificados por Londres como bots rusos se defienden



RT.- Dos usuarios de Twitter identificados por el Gobierno británico como "bots" del Kremlin, intentan demostrar que son personas reales y critican la tendencia vigente a tildar de robots a todos aquellos que mantienen puntos de vista no convencionales y un pensamiento crítico.



El diario The Guardian informó este jueves que un reciente análisis de Whitehall ha detectado un aumento de hasta un 4.000% en la difusión de supuesta propaganda a través de las cuentas vinculadas a Rusia desde el envenenamiento del exagente ruso Serguéi Skripal y su hija en Salisbury. Muchas de las estas cuentas "eran identificables como "bots" automatizados", reza el artículo.



En particular, la publicación destaca a dos "robots":



@Ian56789, que, supuestamente, hizo 100 publicaciones diarias durante un período de 12 días a partir del 7 de abril, alcanzando a 23 millones de usuarios. Según The Guardian, este usuario se centró en las afirmaciones de que el presunto ataque con armas químicas contra Duma había sido falseado, utilizando la etiqueta #falseflag.

@Partisangirl fue identificada por el Gobierno británico como "bot", porque alcanzó a 61 millones de usuarios con 2.300 publicaciones en un período de 12 días. Gran parte de lo que ella tuitea contraviene el relato general del Gobierno británico sobre Siria, lo que parece bastar para convertirla en un "bot".



"Atacan a cualquiera que denuncie sus mentiras"



Sky News ha contactado este viernes con el propietario de la cuenta @Ian56789. De entrada, los reporteros de Sky le preguntaron directamente a Ian —sin revelar su apellido— si era un "bot" ruso. "Esa es una mentira y una fabricación al 100% del Gobierno del Reino Unido", fue la respuesta de Ian.



"Apuntan o atacan a cualquiera que denuncie las mentiras del Gobierno del Reino Unido sobre lo que viene sucediendo recientemente", aseveró el usuario, para añadir que "las mentiras del Gobierno son muy transparentes y fáciles de ver".



"Una serie de mentiras muy obvias"



Ian también explica "por qué no es un "bot" ruso" en su blog, en el que apunta que "ha estado luchando" contra los neoconservadores y sus guerras desde enero de 2002. Según explica, "esto no tiene nada que ver con Rusia", sino con "las grandes mentiras contadas de forma reiterada por los Gobiernos del Reino Unido y EE.UU. sobre sus guerras de agresión ilegales".



Entre otras cosas, el autor del blog argumenta que "se opone totalmente" a que EE.UU. y el Reino Unido intenten derrocar a Bashar al Assad y convertir a Siria "en otro estado fallido como Libia", al tiempo que denuncia "una serie de mentiras muy obvias" de Theresa May y Boris Johnson sobre el caso Skripal.



También se refiere al presunto ataque químico en Siria, que, en su opinión, "fue obviamente un engaño" organizado por los terroristas, ya que Al Assad tenía "un motivo menor que cero para llevar a cabo un ataque así" y otorgarle a EE.UU. un "pretexto para bombardearlo".

"Soy humana. ¡No soy una máquina!"



Por su parte, la otra supuesta robot, @Partisangirl revela que es periodista y que su verdadero nombre es Maram Susli. "YO SOY humana". ¡No soy una máquina! Mi sangre es roja. Mi nombre es Maram Susli y soy periodista. Hasta aquí llegó #FAKENEWS", denunció la usuaria en un tuit acompañado con su foto.



También ha publicado un mensaje de video, en el que asegura que no es "una androide" y que "no fue enviada por una civilización alienígena para decirles que su noticia es falsa".



"Ni siquiera se molestaron en hablar conmigo, ni siquiera se molestaron en revisar mi cuenta de Twitter antes de escribir sobre ella", denuncia la mujer, que recuerda que la insignia azul que aparece a la derecha de su nombre significa que su cuenta está verificada. "Ni siquiera se les ocurre cuestionar la línea del Gobierno, ¿y aún así yo soy un robot?", se lamenta @Partisangirl, explicando que simplemente "estaba intentando sacar la verdad sobre Siria".



"Si son capaces de mentirles sobre el hecho de que soy un ser humano, ¿en qué más están dispuestos a mentirles?", se pregunta la usuaria.