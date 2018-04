Trump critica altos precios del petróleo



21/04/2018 - 09:29:08

VOA.- El presidente Donald Trump acusó el viernes a la OPEP de elevar “artificialmente” los precios del petróleo tras más de un año de un pacto que ha reducido los inventarios mundiales de crudo, lo que provocó una respuesta del cartel y una baja de la cotización del barril.



“Parece que la OPEP está en eso de nuevo. Con cantidades sin precedentes de petróleo por todas partes, incluidos cargueros a plena capacidad en el mar, ¡los precios del petróleo están artificialmente muy altos! ¡No es bueno y no será tolerado!”, escribió el gobernante en Twitter.



Se desconoce qué desencadenó el tweet de Trump, su primera mención sobre la OPEP en las redes sociales durante su mandato.



Sin embargo, ocurrió poco después de que funcionarios del principal exportador de petróleo, Arabia Saudita, dijeran que aún estaban lejos del objetivo de reducción de la sobreoferta mundial. Tres funcionarios del país dijeron a Reuters que el reino estaría complacido de ver el crudo subir a 80 dólares o incluso 100 dólares por barril.



La semana pasada, los precios del petróleo avanzaron a niveles que no se habían visto desde finales de 2014. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prevé restringir el suministro hasta fines de este año y posiblemente hasta 2019.



Varios miembros del grupo dijeron, en respuesta al tweet, que los precios del crudo no estaban inflados artificialmente.