El plantel B de Bolívar visita a Guabirá en el estadio Tahuichi



21/04/2018 - 09:05:00

Página Siete.- Con un plantel alterno, Bolívar visitará esta tarde (15:00) a Guabirá en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz. Los celestes, con la clasificación asegurada a la siguiente instancia del torneo Apertura, darán prioridad a su partido del martes por Copa Libertadores.



El equipo celeste llega a este encuentro en el segundo lugar del grupo B con 24 unidades, dos menos que Wilstermann, que lidera la tabla, mientras que los montereños no tienen opciones de pasar a la liguilla de los mejores equipos, ya que sólo sumó siete unidades.



En lo futbolístico, el técnico celeste, Vinícius Eutrópio, utilizará un equipo alterno con jugadores que no tuvieron muchos minutos de juego en los anteriores partidos.



Los celestes tendrán los retornos de Mauricio Prieto, Pedro Azogue y Martín Smedberg. Estos jugadores estuvieron fuera de las convocatorias debido a distintas lesiones.



El principal reto para estos jugadores es que tendrán ritmo de competencia para ser tomados en cuenta al menos para la banca de suplentes en el duelo del martes ante Atlético Nacional (20:00) por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.



La única duda que tiene el técnico brasileño es por el lateral derecho, donde en la última práctica alternaron Edemir Rodríguez y Diego Bejarano. Todo apunta a que el primero será el titular, pero ambos jugadores viajaron.



Otra novedad es el retorno de Juan Eduardo Fierro al equipo titular, algo que no sucedía desde hace cinco jornadas.



Mientras que el equipo de Montero buscará cerrar de la mejor manera el torneo y sumar minutos para sus jugadores de cara a la liguilla de perdedores, en la cual participarán por un cupo en la Copa Sudamericana del 2019.



El técnico Víctor Hugo Antelo utilizará dos jugadores en el ataque: Gabriel Giacopetti y Jorge Pizarro, con el objetivo de dañar a la defensa celeste en el juego aéreo.



Mañana viajan a Colombia



El plantel titular, más algunos de los jugadores que serán parte del plantel que visite hoy a Guabirá, viajarán mañana a primera hora a Colombia, país donde el martes jugarán ante Atlético Nacional por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.



El viaje de los celestes será por un vuelo comercial hasta la sede del partido por el certamen continental, el mismo está planificado para las 8:00.



En cuanto a los jugadores que serán parte del equipo que visite a los azucareros y deban viajar a Colombia, los mismo retornarán a La Paz esta noche con la delegación y desde la sede de Gobierno partirá todo el plantel celeste.



La llegada de Bolívar a Colombia está planificada para mañana luego del mediodía. Por la tarde tendrá una práctica en Envigado y el lunes cerrará sus entrenamientos en el mismo escenario.