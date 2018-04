La FBF decide sacar a Soria de la selección



La Razón.- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ya tomó la decisión: Mauricio Soria dejará de ser el seleccionador nacional. Su comportamiento al protagonizar un incidente en plena vía pública fue el detonante.



La FBF ahora está preparando el camino. Le dará un tiempo al DT para que renuncie; si éste no lo hace, le aplicará una cláusula que exige buen comportamiento y que está incorporada en el contrato del entrenador.



Dentro de sus obligaciones se menciona que debe llevar un adecuado manejo de su imagen personal pública y privada procurando conducirse con aplomo, educación y cordialidad.



Además, la Federación no tiene que pagarle al técnico ningún monto adicional, solo hasta el día trabajado, ya que no existe ninguna cláusula de rescisión unilateral.



Se prevé que el anuncio oficial sea comunicado ya sea el fin de semana o a más tardar la próxima semana, según avancen los detalles de la rescisión.



El miércoles, al día siguiente de reunirse con el presidente de la FBF, César Salinas, Soria fue filmado golpeando a una persona —quien resultó ser su empleado— en Tiquipaya. El video difundido, que se hizo viral en las redes sociales, también fue visto por los nuevos directores de la FBF.



“Será una decisión del Comité Ejecutivo con base en la información que he instruido recoger, vamos a analizarla de ambas partes, tanto del técnico como del afectado, a fin de decidir si hay una llamada de atención o tomamos otra determinación”, fue lo que dijo César Salinas, titular de la FBF, como versión oficial, aunque en realidad la determinación ya fue tomada.



En el video se ve a Soria increpar a una persona en una calle de Tiquipaya. Más tarde se conoció que se trataba de Manuel Talamani, su empleado, a quien denunció ante la Fiscalía y lo hizo arrestar en una oficina policial.



El ahora exempleado contó también su versión, dijo que salió corriendo de la casa de Soria porque había sido amenazado de muerte y reconoció haber golpeado al DT.



“Cuando una persona es pública debe cuidar su imagen, no puede ser que el técnico de la selección esté dando ese tipo de escándalos, no es bueno, se supone que entrena a jóvenes y ellos lo ven como un referente; de pronto que esté así no condice con su condición”, agregó Salinas.



“No adelantaré nada, manejaremos el caso sin precipitarnos”, agregó.



Marcos Rodríguez, vicepresidente del fútbol aficionado del país, señaló: “reprochamos su actitud (de Soria) porque es un profesional público del país”, dijo.



Soria dirige a las selecciones nacionales desde el 23 de diciembre de 2016. Su permanencia en el cargo estaba en debate desde la llegada de la nueva directiva a la FBF, el 10 de abril. Antes de ser electo, Salinas dijo que el perfil de entrenador que le gustaría para la Verde es el de César Farías, actualmente en The Strongest.



La noche del martes se reunieron ambos en Cochabamba y el entrenador le informó sobre el trabajo que desarrolla con todas las selecciones.



Esta semana está en desarrollo un miniciclo en Santa Cruz con la selección Sub-17, que la próxima semana jugará dos amistosos con Perú en Santa Cruz. También se prepara la concentración cerrada de la Sub-20 para los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018.



DT explica que el caso no es deportivoMauricio Soria enfatizó que el incidente que tuvo el miércoles con un exempleado suyo no tiene nada que ver con su trabajo como seleccionador nacional.



El entrenador apareció ayer por la tarde en Cochabamba ante los medios de comunicación y en el encuentro leyó un comunicado, dando cuenta de su verdad sobre los hechos. No aceptó preguntas.



“Lamento profundamente este hecho que ha causado preocupación en mi familia y pretende ser vinculado a aspectos deportivos con los que en lo absoluto nada tienen que ver”, según una parte del comunicado a la prensa deportiva.



Agregó que el acontecimiento de índole privado está en manos de la Justicia por la denuncia que él hizo y será esa instancia “la que se pronuncie respecto a la verdad histórica de los hechos”.



En su recuento de lo ocurrido, sostuvo que no hubo agresión de su parte, sino que intentó recuperar las llaves de su vivienda después de ser agredido por su empleado Manuel Talamani, quien salió corriendo de su casa después de haberlo golpeado.



Calificó como “mala intención la difusión de un fragmento del video que no refleja lo que realmente ocurrió”.



Marco Vallejos, entrenador de arqueros del cuerpo técnico de Soria, afirmó que todos sus colaboradores respaldan al técnico y que en señal de que el tema es privado las labores deportivas siguen con normalidad.



Un grupo del equipo de Soria dirige en Santa Cruz el miniciclo de la selección Sub-17.