Desde las 20:30 en el Estadio Tahuichi: Una final para Oriente y Real Potosí



21/04/2018 - 09:01:58

El Día.- Urgidos como están, Oriente Petrolero y Real Potosí jugarán hoy un partido con sabor a final, dada la necesidad que tienen ambos de sumar los tres puntos que los clasifique (en el caso de los albiverdes) o los mantenga con opciones (los lilas), de clasificarse entre los cuatro mejores del Grupo A del campeonato Apertura de la División Profesional.



El partido se jugará en el estadio “Tahuichi” Aguilera desde las 20:30 bajo el arbitraje del orureño Álvaro Campos.



El partido. Oriente sabe que una victoria lo dejará clasificado a la serie de los Play Off, y por ella va con un equipo que llega a este encuentro en su mejor momento, como tal vez no lo había hecho en los anteriores.



Esto debido a que Néstor Clausen dispondrá de todos sus elementos, una vez repuestos de sus lesiones los que estaban y otros por sanciones, del cual debe echar mano lo mejor.



Lo mismo Real Potosí que, aunque su rendimiento no es de los mejores en este torneo, cuenta con esa pequeña posibilidad y no la quiere dejar pasar.



Los equipos. Tras cumplir sanciones, vuelven en la zaga central Luis Haquín y Jorge Paredes, lo que otorga mayor tranquilidad al equipo en esa zona.



También otro que va de inicio es el venezolano José Alí Meza, que en Sucre jugó desde el medio tiempo. Por su lado en Real Potosí la gran baja sería la de Darwin Peña que decidió marginarse.



75 Partidos

oficiales los que jugaron, Oriente ganó 32, Real Potosí 31 y 12 empates.



37 Partidos

jugaron en Santa Cruz. Oriente ganó 28, Real Potosí 5 y hubo 4 empates.