Cornejo se quedará hasta junio a pedido de jugadores



21/04/2018 - 08:58:07

Opinión.- El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, cumplirá su gestión y no dejará la entidad el 30 de abril, como lo anunció el domingo, tras la goleada en el clásico cochabambino (5-1) frente a Wilstermann, en el torneo Apertura.



El titular del Equipo del Pueblo había declarado a inicio de semana que la situación en el club “era insostenible”, y que hasta el martes pasado iba a publicar la convocatoria a Asamblea Ordinaria del club, en la que debía tratarse su renuncia, las fechas del proceso eleccionario para nuevo presidente y el informe de su gestión.



En esos días, sostuvo que los resultados del equipo y el poco apoyo de los hinchas lo llevaron a tomar la decisión de “tirar la toalla”. Sin embargo, manifestó que entre el jueves y ayer sostuvo reuniones con los jugadores del primer equipo para “ver qué se viene en Aurora”.



“Hemos tenido una conversación con los jugadores. Ellos me han pedido por favor que no los dejemos mi familia y yo por lo menos hasta que termine mi mandato (junio). Vamos a quedarnos hasta junio”, dijo Cornejo, quien añadió que lo hace solo por compromiso con los futbolistas del Celeste.



Asimismo, sostuvo que aclaró a los jugadores que “se vienen días difíciles”, pues solo resta un partido como local y no habrá “muchos recursos” como para pagar sueldos de dos meses.



“Ellos saben que estos últimos meses serán complicados en el tema financiero, lo digo por los sueldos. Hay que conseguir plata de donde sea, ellos estan conscientes de ello. El compromiso de todos (futbolistas) es dar lo máximo y ganar los dos partidos que restan”.



Sostuvo que el ambiente “ha mejorado” en cierta medida y eso ha hecho que siga la ilusión de clasificar a un torneo internacional, aunque en la liguilla de la segunda mitad de tabla o un posible paso a los playoffs.



“Podríamos, de alguna manera, salvar el año si es que clasificamos a una copa internacional. Veremos si se puede conseguir algo”.



Asimismo, indicó que solo se ha hablado con los jugadores de continuar su mandato, por lo que la llegada de un nuevo técnico todavía no ha sido tratada.



“Todo puede pasar en los siguientes meses”.