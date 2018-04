The Strongest con variantes recibe a un necesitado Sport Boys

21/04/2018 - 08:56:14

El Diario.- The Strongest recibirá hoy a Sport Boys, en el estadio Rafael Mendoza Castellón, ubicado en la zona de Achumani. El juego fue programado para la fecha 13, del torneo Apertura, a partir de las 17.15.



El técnico atigrado César Farías decidió mover algunas fichas para que varios de los titulares tomen descanso, debido que el miércoles 25 de este mes, afrontará una “final” frente a Atlético Tucumán, en suelo argentino, por Copa Libertadores.



Más allá que el rendimiento y el resultado de hoy son importante, la atención está centrada en el certamen internacional, luego de caer ante los tucumanos por 1-2, el pasado miércoles, en el estadio Hernando Siles.



Farías buscará probar algunas variantes y que ganen confianza algunos jugadores que no tuvieron minutos en los anteriores partidos porque arrastraban alguna lesión.



Es el caso de Walter Veizaga que estará en el mediocampo junto con Agustín Jara para encargarse de recuperar balones.



Al frente estará, Sport Boys, que necesita la victoria para soñar en llegar al play off final y luchar por el título del certamen. El técnico de los warneños, el argentino César Vigevani, trabajó en la precisión de los pases para evitar un mayor desgaste en La Paz.



La única duda se trata del colombiano Yoni Angulo que tiene un problema muscular y no entrenó con normalidad con sus compañeros.