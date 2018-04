U: Jugadores cobran pero sigue el suspenso



21/04/2018 - 08:53:39

Correo del Sur.- Apareció el dinero, pero el suspenso sigue. Los jugadores de Universitario cobraron ayer uno de los sueldos adeudados, pero aún no definieron si se presentarán mañana, domingo (15:00), frente a Wilstermann, en Sacaba, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura.



Aunque la dirigencia ya cumplió con su compromiso y la demanda colectiva presentada por 26 futbolistas quedaría nula, éstos no quisieron referirse a si jugarán ante el cuadro aviador o no, a la espera de una reunión.



“Pienso que las determinaciones deben ser positivas porque nosotros estamos cumpliendo y ellos también tienen que cumplir con el equipo”, aseguró el gerente del club, David Bejarano, tras hacer efectivo el pago a los deportistas, actividad que se prolongó por más de cuatro horas en las oficinas del club. Uno por uno ingresó a solucionar el tema.



De esta forma, luego de más de una semana, los jugadores lograron, a través de sus protestas, cobrar uno de los salarios pendientes. Los futbolistas que permanecen en el club desde la anterior gestión cobraron el mes de enero y los nuevos, de febrero.



Así las cosas, el plantel está citado para hoy, a las 10:00, en el estadio Patria, para sostener la última práctica antes de enfrentar mañana a Wilstermann, por la penúltima jornada de la fase de grupos.



Mientras tanto, según informó el gerente, la directiva pretende saldar toda la deuda dentro de unos 20 días. “El próximo pago lo va a definir el presidente (Eduardo Rivero), en 20 a 30 días máximo se podrá nivelar a todos los jugadores”, sostuvo Bejarano.



BRUN Y PASCUA



Aunque se presentaron ayer en la práctica, el argentino Iván Brun y el español Bruno Pascua fueron los únicos futbolistas que no recibieron ayer sus pagos, ya que ambos llevan adelante acciones legales de forma separada. El portero demandó al club ante la FIFA y el volante hizo un requerimiento legal.



“Pascua y Brun hicieron una solicitud notarial, si dentro de diez días no les pagamos quedan como jugadores libres. El directorio está analizando, estamos dentro del plazo”, dijo Bejarano.