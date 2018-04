Bosque y maleza bordean la olvidada cárcel de Bermejo



21/04/2018 - 08:48:13

El País.- El bosque y la maleza bordean la cárcel de Bermejo que quedó inconclusa en su construcción, que no es reciente, sino de hace diez años aproximadamente. Este proyecto tiene la participación de los tres niveles de Gobierno, instancias que reconocen el estancamiento de la obra y al mismo tiempo no se atribuyen toda la responsabilidad de esta obra que una década después no beneficia a nadie.



La edificación se encuentra en la comunidad El Nueve de ese municipio. Desde unos mil metros, justo en una especie de loma por donde pasa el camino hacia ese lugar, se puede apreciar las torres de control en dos esquinas de la cárcel, pero llegar al sitio donde está la obra es inviable.



Los lugareños indicaron que hay dos caminos que se desvían de la ruta principal para ingresar a la cárcel. El País eN llegó hasta ahí, pero fue imposible por el exceso de la maleza y el bosque que se formó a los alrededores que borraron la vía de ingreso, además de volverse un basural y un sitio donde la gente arroja animales muertos. Los 32 grados centígrados de calor que hace en otoño, expande el nauseabundo olor y hace trotar a más de una persona tapándose la nariz.



El subgobernador de Bermejo, Never Vega, indicó que para el proyecto de la cárcel la Alcaldía hizo la transferencia del terreno, su institución se encargó del cierre perimetral y el Ministerio de Gobierno se tenía que encargar de la infraestructura interior.



“Los trabajos de cierre perimetral lo hicimos en el año 2007 aproximadamente-comentó la autoridad. Yo tengo entendido que el Ministerio de Gobierno tuvo un problema con la empresa constructora y por eso no hizo la parte de adentro”.



El director de Régimen Penitenciario de Tarija, Ariel Miranda, reconoció que es un proyecto retrasado, pero que la ahora Gobernación hizo su parte cuando los corregimientos pertenecían a la estructura estatal, que fue por el año 2005, pero en la actualidad la figura es distinta.



En ese sentido, el funcionario sostuvo que el compromiso del Ministerio de Gobierno es el diseño del proyecto para que entre en funcionamiento, la cual ya está, y justo la siguiente semana entrarán a definir las responsabilidades entre los tres niveles, el Municipio, Subgobernación y el Gobierno nacional.



“Tenemos un muro perimetral y un enmallado, solo faltan las celdas y algunos ambientes-indicó Miranda. Tenemos que entrar a ver cómo nos repartimos las responsabilidades, cómo serán los gastos. La construcción demandará alrededor de 300.000 bolivianos, todo esto lo haremos conocer cuando tengamos el proyecto y le mostremos a la Gobernación y el Municipio”.



El asambleísta departamental por Bermejo, Daniel Carvajal, sostuvo que al igual que esa obra se iniciaron muchos proyectos que no se terminaron, lo cual devela que no hubo planificación, porque se encararon obras de envergadura sin que se garantice su conclusión.



