Mi Teleférico: La aseguradora determinará indemnización



21/04/2018 - 08:42:40

Página Siete.- El gerente ejecutivo de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, informó ayer que la aseguradora de esta institución determinará la indemnización que corresponde dar a la familia del médico Javier Orozco, fallecido el miércoles de la semana pasada en la estación de la plaza Villarroel de la línea Blanca.



“Con respecto a la indemnización, nosotros tenemos seguros de riesgo civil. Eso lo hemos operado ese mismo día. Hemos llamado a la empresa aseguradora y se determinará lo que corresponde para poder indemnizar a la familia como corresponde”, dijo ayer Dockweiler.



El gerente general de Mi Teleférico resaltó, además, que el mismo día del hecho se determinó dos componentes: una evaluación integral de cómo está todo el sistema y se estableció una junta investigadora de accidentes.



Según la autoridad, el primer componente tiene el fin de evitar que haya accidentes similares al ya mencionado. “Tenemos un procedimiento muy similar al que se hace en la aviación para identificar las causas del accidente y cortar justamente estas causas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.



Dockweiler indicó que las evaluaciones son derivadas al responsable de recursos humanos de Mi Teleférico. “Él, como autoridad disciplinaria, verá si existe incumplimiento de alguna de nuestras normas y reglas, ese proceso continúa, cuando determine cuáles son las acciones, ahí haremos conocer qué es lo que va a suceder con alguno de los funcionarios que han estado involucrados en este proceso, pero por el momento no hubo ningún despido, ni alguna sanción de esa naturaleza. Seguimos en un proceso administrativo interno como establecen todas las normas”, añadió.



El galeno murió el miércoles de la anterior semana cuando cayó aproximadamente de cuatro metros de altura después de ser golpeado por una cabina.



El lunes pasado, el gerente general de Mi Teleférico indicó que la puerta del área restringida estaba abierta por tres minutos y medio. Este hecho, resaltó la autoridad, es una de las dos causas de la muerte del médico.



La autoridad de la empresa estatal dijo además que el día de la tragedia una guardia, que estaba dentro de una puerta de rejas (dentro del garaje) le habría dicho a Orozco que salga, pero él no escuchó. Tampoco habría oído al auxiliar que corrió detrás del señor para impedir que siga adelante. Posteriormente, el galeno habría caminado por un muro donde fue impactado por una cabina y cayó en una fosa de cinco metros, aproximadamente. El golpe le causó un traumatismo encéfalo craneal que derivó en su muerte.



Presentación de torre tubular



Dockweiler presentó ayer la torre 15 de la línea Morada (a ser inaugurada entre septiembre y octubre de este año), donde dijo que es la torre tubular más alta del mundo, con 62 metros de alto.



La autoridad agregó que antes de la creación de esta torre la más alta era de 45 metros, ubicada en la línea Roja.



Esta estructura fue construida en la zona Niño Kollo. El tramo de la línea Morada irá desde la Av. 6 de Marzo (El Alto), pasará por el Faro Murillo y terminará en el centro de La Paz.



Dockweiler desafía a debate a Página Siete



El gerente ejecutivo de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, desafió ayer a Página Siete a debatir, con datos y estadísticas, acerca de cuál es el transporte urbano más seguro en el mundo, ante un editorial publicado por este diario y en el que afirma que “el teleférico ya no es el más seguro”.



Consultada sobre el tema, la directora de Página Siete, Isabel Mercado, dijo que “Página Siete no debate con las autoridades ni con funcionarios de empresas o instituciones; tampoco somete su línea editorial a presiones de ninguna naturaleza, pero con el mayor gusto invitamos al gerente ejecutivo de Mi Teleférico, César Dockweiler, a una entrevista sobre los temas que desee y en la extensión que requiera”.