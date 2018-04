Concejal Molina denuncia que recibe amenazas por haber realizado denuncias contra Leyes



21/04/2018 - 08:24:47

La Razón.- La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, denunció la noche de este viernes que es víctima de amenazas por la denuncia que realizó en contra del alcalde de Cochabamba, José María Leyes. Acusó de estos extremos a personas “pagadas” y pidió garantías para su seguridad.



El Ministerio Público instruyó la aprehensión del alcalde cochabambino, luego que se presentó a prestar su declaración por el caso denominado Mochilas. Se sindica a la autoridad local de estar vinculado en la compra de mochilas escolares con presunto sobreprecio.



“Lamentablemente en este momento soy víctima de amenazas; que han sido públicas en las manifestaciones y amenazas personales. Quiero decirles a esas personas, que son pagadas, que yo me mantendré firme, estoy con la verdad y más fuerte que nunca para defender los recurso de los cochabambinos”, afirmó en declaraciones al programa Hablemos Claro del canal estatal Bolivia Tv y responsabilizó al burgomaestre de su seguridad personal.



No obstante, la representante edil, afirmó sentirse “apenada” por la crisis institucional que se vive en la capital cochabambina. “Hoy es un día nefasto para Cochabamba porque nadie quiere ver a su alcalde en estas condiciones”, agregó.



En La Paz, el diputado oficialista Milton Barón declaró que Leyes no ha mostrado su predisposición para someterse a una investigación por lo que “corresponde su aprehensión”. Consideró que es un tema estrictamente jurídico y acusa a los militantes de Demócratas, el partido del alcalde, de politizar estos hechos.



“La justicia está obrando conforme a Ley y lo que el alcalde de Cochabamba tendría que hacer es someterse a la investigación y dejar que este proceso vaya adelante”, apuntó.