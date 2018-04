Reciprocidad en salud: Argentina y Bolivia aún no llegan a un acuerdo

21/04/2018 - 08:20:32

Los Tiempos.- Bolivia hasta hoy no recibió una propuesta concreta del Gobierno argentino respecto a la reciprocidad en salud después de que hace más de un mes se desatara una polémica entre ambos países sobre la gratuidad de los servicios a bolivianos no residentes en Argentina. Tras suspender la reunión bilateral en dos oportunidades porque no se acordó la agenda y propuestas a discutir entre ambos países, ayer delegaciones de ambos países se reunieron por cinco horas en el Palacio San Martín de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la III Reunión de Consultas consulares.



En el encuentro participaron la viceministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, María del Carmen Almendras; el viceministro de Gestión Institucional, Raúl Castro; el embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito; el cónsul de Bolivia en Argentina, Sixto Valdez, y el ministro consejero, Rafael Arancibia, frente a una comitiva de 15 personas del lado argentino, entre ellas los Ministros de Salud de Jujuy y Salta, y el subsecretario de Asuntos de América, Leopoldo Sahores.



Pese a que se esperaba conocer la propuesta de atención recíproca en salud, Argentina no presentó ninguna y tampoco se acordó algún tiempo para que haga conocer una.



Sin embargo, de la reunión se conoce que los lineamientos estarán en base al documento que elabora la provincia de Jujuy con el “Plan Recupero”.



“Vamos a esperar la propuesta, la vamos a analizar y vamos a volver a reunirnos. Si mañana nos hacen llegar la propuesta seguramente estaremos tratando el tema inmediatamente”, afirmó Tito.



La vicecanciller Almendras no dio declaraciones.







ARGENTINA ENVIARÁ PROPUESTA PRONTO



En declaraciones a Cadena 3 , el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, indicó que “la delegación de Bolivia manifestó su voluntad de llegar a un arreglo” y solicitaron que la Cancillería “envíe por escrito la propuesta a la mayor brevedad a nivel país”.



El embajador Santos Tito recordó que el marco de cualquier convenio en salud deberá ser hecho en base a la reciprocidad que el presidente Evo Morales pidió cuando surgió el conflicto bilateral entre Bolivia y Argentina por la atención en los centros médicos.







ENERGÍA Y HOSPITALES, EN LA AGENDA BILATERAL



El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, indicó que entre otros puntos importantes que se abordaron en la reunión bilateral de ayer en Argentina está la integración energética.



También se abordó el tema del envío de gas a Argentina, en el que este país solicitó reducir la cantidad en la época de verano y aumentarla en la época de invierno. Actualmente, Bolivia exporta entre 20 a 21 millones de metros cúbicos de gas a Argentina todos los días; en verano son aproximadamente 15 millones de metros cúbicos.



También se habló del tema de medicina nuclear para la construcción de tres hospitales ya que existe un convenio suscrito de 150 millones de dólares, y la construcción de algunos puentes para la comunicación vial entre ambos países, por ejemplo, el de Salvador Masa y Yacuiba. En este último punto hubo el compromiso de realizar la ejecución del proyecto lo más pronto posible.



También se habló de la búsqueda de ciudadanos, trámites de residencia, la validez de certificados de antecedentes penales, tasas migratorias y turísticas y temas aduaneros.