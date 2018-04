Reservas líquidas del BCB bajan a $us 8.000 millones

21/04/2018 - 08:01:29

El Diario.- La recuperación de las Reservas Netas Internacionales, RIN permanecen por debajo del umbral de $us 10.000 millones y según las Estadísticas Semanales del ente emisor, al 13 de abril alcanzaron a $us 9.750 millones.



Sin embargo, según precisó el expresidente del instituto emisor, Juan Antonio Morales, de esta cifra debe deducirse las reservas de oro que llegan a 2.000 millones con lo que las reservas líquidas son $us 8.000 millones.



Morales advirtió que por ley, el Gobierno no podrá vender las reservas de oro, salvo que exista una autorización expresa del Órgano Legislativo. En una de las últimas apariciones públicas, el presidente del BCB, Pablo Ramos, se comprometió a recuperar el nivel de los activos internacionales del banco, meta que hasta la fecha no ha logrado cumplir.



De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su Rendición de Cuentas, las Reservas Internacionales alcanzaron su pico máximo en 2014 con $us 15.123 millones.



Un año después, es decir en 2015, bajó a $us 13.056 millones, y en 2016 la cifra quedó en $us 10.081 millones, a pesar de un ascenso en septiembre de 2017, que llegó a 10.435 millones, la pasada gestión cerró en $us 10.261 millones.



Gran parte de la disminución de las reservas internacionales obedece a los préstamos realizados a las empresas públicas a plazos largos y a interés especiales, establecida por las autoridades a través de una normativa emanada del Órgano Legislativo.



Los datos estadísticos muestran que en enero de 2018, las reservas quedaron en $us 10.226, menor en casi $us 30 millones.