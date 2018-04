IABSA reincide y promete iniciar zafra el 15 de junio



21/04/2018 - 07:52:53

El País.- El 15 de junio es la fecha que se maneja para iniciar la zafra 2018, y nuevamente todas las partes involucradas en la cadena de producción de azúcar se enfocan en tener todo listo para empezar la molienda de caña, confiados en que el convenio firmado el pasado año evite disensos entre cañeros e industriales, al estar ya establecido el porcentaje de coparticipación que era el principal factor de retraso.



La zafra en Bermejo se constituye en la principal fuente de generación económica, actividad que el 2017 generó más de 15 millones de dólares para esa jurisdicción. Estos ingresos son un aliciente para la deprimida economía de la ciudad fronteriza que sigue dependiendo en gran manera de Industrias Agrícolas de Bermejo (IABSA) para generar movimiento de recursos.



El subgobernador de Bermejo, Never Vega, indicó que en los próximos días las partes se reunirán para avanzar en el plan de zafra y se maneja la fecha del 15 de junio para empezar con los trabajos, se espera llegar a acuerdos y evitar el retraso que se tuvo en anteriores gestiones.

El conflicto con un grupo de trabajadores es al momento lo que preocupa al Subgobernador, ya que en pasados años este fue un factor que impidió iniciar la molienda a tiempo, por ello la autoridad instó a los directivos de IABSA y al sector obrero a procurar acuerdos en pos de no afectar a la economía, ya que mientras más tiempo dure la molienda, se tendrá más producción.



Willam Carrizo, presidente de la Federación de Productores Cañeros de Bermejo (Feprocab), explicó que a diferencia de otros años ahora se tiene la certidumbre de contar con el contrato firmado el 2017 que tiene vigencia por dos años, por lo que sostuvo que no habrá el debate sobre la coparticipación establecida en 60.6 de la producción de azúcar para los cañeros por cada tonelada de caña otorgada a la industria.

“El contrato al que arribamos el pasado año y en miras de no estar a última hora con retrasos, fue que la zafra debe empezar la primera quincena de junio. Para el 30 de abril tenemos previsto presentar el plan de cosecha 2018 y antes del inicio de zafra habrá una reunión. Para este año las expectativas son mejores, la caña a partir de junio ya está lista para cosechar y se tiene un excedente de producción en Bermejo”, explicó Carrizo.



En ese marco, el dirigente agregó que ahora tienen una misión más, haciendo alusión a los convenios firmados entre el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el sector cañero e IABSA, para que Bermejo ingrese a la producción de alcohol anhídrido que servirá para generar el biocombustible etanol.



Consultado al respecto, el gerente técnico de IABSA, Mario Gallardo, confirmó que el mantenimiento de la factoría al momento se desarrolla satisfactoriamente en las distintas áreas de la cadena de producción. Asimismo mencionó que se cuenta con los insumos para renovar la parte mecánica donde sea necesario.

Gallardo explicó que en estos primeros meses del año se superaron algunos problemas sobre falta de material y sobre el personal, pero ahora el trabajo al interior de la fábrica se realiza normalmente. En cuanto a los trabajos que son el preámbulo del inicio de zafra, según afirmó Gallardo, se tiene un 50 por ciento de avance, por lo que esperan para el mes de junio estar con todo listo y empezar a recibir la materia prima.