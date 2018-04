Bolivia elige a la alemana ACI Systems para industrializar el litio; se proyecta ganancia anual de $us 1.000 MM

21/04/2018 - 07:45:00

La Razón.- Bolivia eligió a la firma alemana ACI Systems GmbH como socia para la industrialización del litio boliviano, un proceso que incluye la instalación de la planta de fabricación de baterías de ese metal alcalino cuyo producto se exportará a Europa, principalmente al sector automotriz. El Gobierno calcula réditos que superan los $us 1.000 millones



El principal ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, se reunió ayer con el presidente Evo Morales para revisar los resultados de la evaluación de las expresiones de interés de ocho firmas de China (5), Canadá (1), Alemania (1) y Rusia (1) para emprender el proyecto y garantizar mercados. Ahí se definió al asunto.



En la fase final de evaluación habían quedado la alemana y la rusa Uranium One Group que es parte de la transnacional Rosatom que edifica el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en la ciudad de El Alto.



“El día de hoy hemos hecho la comunicación oficial de que la empresa alemana ACI Systems ha sido la empresa seleccionada para que sea el socio estratégico de YLB para llevar de manera conjunta toda esta etapa de industrialización”, de litio, reveló el funcionario a la estatal Patria Nueva.



Precisó que el acuerdo alcanza a la producción de hidróxido de litio a base de salmuera residual, la instalación en Bolivia de plantas de materiales catódicos industriales y de baterías que estarán destinadas al mercado europeo, específicamente a la industria de electromovilidad alemana y los sistemas de energía alternativa que son empleados en Europa, apuntó.



El titular de YLB desveló que la tecnología, el tipo de baterías y la rentabilidad del proyecto inclinaron la balanza a favor de la transnacional alemana.



La firma de litio estatal creada por una ley de abril de 2017 tiene planeado convertirse este año en una corporación con al menos dos subsidiarias (filiales) mediante las cuales se administrará este anhelado proceso y con ACI Systems conformará una empresa mixta en la que tendrá la participación mayoritaria del 51%.



Argentina y Chile ya producen el carbonato de litio desde hace años al igual que Bolivia, pero ésta última lo hace de forma experimental. Se espera que la planta boliviana para ese fin se edifique desde abril.



“Seré administrada íntegramente por YLB sin ninguna asociación y enteramente a cargo del Estado boliviano (…) Lo que hemos hecho a escala piloto, ahora lo haremos en sociedad con esta empresa, una planta industrial de ion litio, eso nos coloca a la cabeza en cuanto al avance, al desarrollo de las proyecciones, de la industrialización del litio en nuestra región”, destacó Montenegro.



La firma alemana tiene previsto invertir aproximadamente $us 1.300 millones para la instalaciones de las dos plantas. La contraparte boliviana está cifrada en unos $us 900 millones, de los cuales ya se ejecutaron el 50% en las fases preliminares, apuntó la autoridad.



A decir de Montenegro, la edificación de la factoría de baterías demorará 18 meses y según los primeros cálculos de los expertos alemanes, los "ingresos brutos" por ventas anuales serán de $us 1.200 millones.



“Es un ingreso bastante alto que obviamente de este ingreso bruto tendrá que descontarse los costos de producción, impuestos, etc, pero estamos hablando de una utilidad bruta que tendremos como asociación de algo más de $us 1.000 millones al año”, destacó.



Mientras que la planta de hidróxido de litio “es probable que la tengamos unos meses antes”, deslizó el funcionario, “porque es lo primeo que vamos a iniciar para su construcción”. Está en puerta la generación de 1.200 empleos directos y otros miles de indirectos.