Movilizaciones en el país para recordar el 21F



21/04/2018 - 07:41:02

El Día.- Tal y como lo habían anunciado las plataformas ciudadanas, la fecha 21 de cada mes habrá movilizaciones en el país recordando los resultados del referéndum del 21 de febrero, donde los bolivianos le dijeron no a la reelección de Evo Morales.



Para hoy se tienen previstas varias actividades en diferentes departamentos del país.



El voto del 21F quedó debajo después que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aprobara un fallo en donde da vía libre a la reelección indefinida de autoridades electas en Bolivia, argumentando que sus derechos políticos eran vulnerados.



Medidas. En Santa Cruz, algunas plataformas ciudadanas realizarán en esta jornada un "Plantón cruceño", está acción está señalada al mediodía en la plaza principal 24 de Septiembre. Las Kuña Mbarete, son las organizadoras de esta actividad y por medio de las redes sociales han convocado a la población a sumarse a la actividad.



Movilizados. En tanto, en Cochabamba, se tiene previsto instalar una vigilia en la Plaza de las Banderas a partir de las seis de la tarde. En este acto, el lema que hasta el momento han ocupado sobre "Bolivia dijo no", se convertirá en la "OEA dijo no", señalaron las 8 plataformas organizadoras.



Por otro lado, en La Paz, los colectivos ciudadanos realizarán una caravana durante toda la mañana. La movilización tiene un recorrido por la Zona Sur, Miraflores, por el Centro, Sopocachi y terminando afuera de la oficina del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes exhortan tomar acciones y hacer prevalecer el derecho de los bolivianos mediante su voto en el referéndum del 21F del año 2016.



Estos grupos reprochan al MAS la intención de perpetuarse en el poder de forma continua.