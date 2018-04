Gobierno pretende promover una ley de límites incompleta



21/04/2018 - 07:39:22

Correo del Sur.- El Ministerio de la Presidencia confirmó ayer que enviará un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que se apruebe la conciliación limítrofe de 30 de los 120 vértices que existen entre Chuquisaca y Santa Cruz, pese a la advertencia de que la región activaría procesos legales en contra. Las autoridades chuquisaqueñas sostuvieron ayer reuniones en La Paz con los ministerios de la Presidencia e Hidrocarburos; mientras una nutrida delegación de la Universidad de San Francisco Xavier partió a Muyupampa donde hoy sostendrá una asamblea y sentará presencia en Incahuasi.



El presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Elmar Callejas, informó a CORREO DEL SUR que el jueves por la noche se abrieron las reuniones de alto nivel en La Paz donde participaron los representantes de la Asociación de Municipalidades de Chuquisaca (AMDECH), la Gobernación y la Bancada de Asambleístas del MAS.



La primera cita fue con el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien ratificó que presentará una propuesta de Ley de Límites interdepartamental a la Asamblea Plurinacional, para sellar los límites supuestamente consensuados entre Chuquisaca y Santa Cruz.



“Enviarán el anteproyecto de ley abocándose solamente a los 30 vértices, no como dice la resolución 090/2018 que involucra y menciona en el punto cuatro a las leyes de 1898, 1912 y la resolución de 1914. Nosotros vemos que es un avance, creo que lo ha analizado de una forma más objetiva y legal, pero tampoco nos deja conformes, lo positivo es que nos deja muchas posibilidades a nuestra Gobernación para activar jurídicamente (recursos) sobre las leyes de limitación aplicadas en la resolución”, manifestó Callejas.



El diputado explicó que nada está resuelto, pero que se “celebra” la apertura del diálogo con las autoridades. El proyecto de ley, no obstante, no se presentará por parte del Ministerio de la Presidencia hasta que se termine de socializar la resolución con ambos departamentos, adelantó Callejas.



HIDROCARBUROS



Por otra parte, la comitiva se reunió ayer con viceministros de la cartera de Hidrocarburos para debatir el tema del nuevo estudio técnico del megacampo gasífero Incahuasi.



Callejas informó que hubo un empantanamiento cuando se tocó el tema del nuevo estudio, ya que se desveló que el Ministerio de Hidrocarburos no firmó aún un contrato con el consorcio canadiense Sproule Internacional Limited para que realice la cuantificación y certificación de las reservas de gas natural de Bolivia y menos se habló de una adenda para hacer el estudio técnico en el Incahuasi, como había adelantado el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez.



“Nos comunicaron que la única determinación del Ministerio es de acatar el fallo constitucional, por esa razón se comunicó a YPFB que cumpla con lo establecido”, acotó.



El Ministerio de Hidrocarburos solicitará un informe sobre los límites al Ministerio de la Presidencia, para saber si existe una ley y sea esta instancia, a través de la estatal petrolera, la que realice el estudio de campos compartidos.



¿LEY VERTICAL?



Ayer, la diputada Yesenia Yarhui anunció que el Gobierno pretende aplicar el artículo 119 del reglamento del Órgano Legislativo que indica que los proyectos de ley de creación, modificación y limitación de la estructura y organización territorial del Estado no se debaten y deben ser aprobado sin observaciones.



Esto fue negado por Callejas quien señaló que existe el compromiso de que el anteproyecto de límites se debatirá en las diferentes cámaras y comisiones.



SANTA CRUZ Y AUDIENCIA



Mientras tanto en Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Fernando Cuéllar, convocó ayer a sus entidades afiliadas a una reunión de emergencia para el lunes 23 de abril, para analizar el tema de la defensa de las regalías del campo gasífero Incahuasi, congeladas por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



Por otra parte, el diputado oficialista Edgar Montaño informó que se notificó al presidente de YPFB, Óscar Barriga, y a los gobernadores de Chuquisaca, Esteban Urquizu, y Santa Cruz, Rubén Costas, para que asistan a la audiencia de acción de cumplimiento para la liberación de las regalías del campo gasífero de Incahuasi a desarrollarse en un juzgado del Tribunal Departamental de Santa Cruz.



El titular de YPFB y Urquizu habrían confirmado su asistencia, según Montaño, y se espera que Costas haga lo mismo, acompañado de su equipo técnico.



Vigilia en INCAHUASI



Anoche, una delegación de docentes, administrativos y universitarios partieron en ocho buses hasta Muyupampa para participar de la asamblea del Chaco en la que recibirán información sobre el conflicto limítrofe.



El dirigente de la FUL, Mario Sánchez, anunció que unos 3.000 universitarios, docentes y administrativos estarán hoy en el municipio de chaqueño, donde desde las 13:00 se iniciará una vigilia pacífica en el límite con Santa Cruz, en la serranía de Incahuasi.



El Bloque Cívico del Chaco también anunció que este fin de semana realizarían una movilización hasta el límite con la región vecina.