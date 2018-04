La justicia aprieta a opositores, pero juicios a masistas se paralizan



21/04/2018 - 07:37:13

Los Tiempos.- En los últimos años, sectores afines al Gobierno y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) han impulsado una serie de acciones en contra de autoridades que no responden a este partido político, las cuales han tenido celeridad, sobre todo cuando se trata de alcaldes o gobernadores.



Sin embargo, del otro lado también han iniciado más de una decena de denuncias contra autoridades del MAS en todos los niveles, pero un mínimo porcentaje avanzó.



Las situaciones son diferentes, entre ellas el escándalo que estalló en contra del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por la compra de mochilas chinas, que resultó aprehendido en su declaración informativa, un caso que avanza rápido.



Al otro lado de la moneda, el proceso del puente colapsado en Cochabamba no avanzó. El exalcalde del MAS Edwin Castellanos y cuatro de los siete imputados por el puente colapsado fueron acusados tras dos años por la Fiscalía, el 11 de abril, sin embargo, aún no irán a juicio porque antes se deben subsanar errores jurídicos.



Paralelamente al “caso mochilas”, en la ciudad de La Paz se activa una denuncia en contra de la autoridad edil, Luis Revilla, por presunto sobreprecio en la compra de los buses Pumakatari y supuestas coimas que habría recibido la Directora de Licitaciones y Contrataciones.



De acuerdo con datos proporcionados, el Alcalde de La Paz afronta más de 40 procesos.



Entre las demandas que afronta están, por ejemplo, la de la ocupación de un predio supuestamente privado donde se encuentra una plaza que fue edificada en los años 70, el Puente de las Américas, Katanas, entre otras, todas impulsadas por concejales del MAS y dirigentes afines a este partido político. A esto se suma el revocatorio promovido por Jesús Vera, dirigente apócrifo de la Fejuve, y que participa activamente en actos del MAS.



El alcalde de Tarija, Ricardo Paz, señaló que la población busca que se esclarezcan los casos con transparencia y no se politicen, como pasó en muchas situaciones.



Lamentó que la población cochabambina tenga que sufrir por un proceso contra su Alcalde, que incluso causó una repercusión a nivel nacional porque es uno de los pocos alcaldes de una capital que es de la oposición.



Según el analista político Franklin Pareja, se tienen que separar las aguas, toda vez que se debe esperar los resultados de las acciones en la justicia y ver si progresan o no, porque, de ser falsas, las mismas caen por su propio peso. Pero, en todo caso, las denuncias de corrupción son de diferente índole y, si bien una de las partes politiza, los afectados deberían demostrar su inocencia.



Respecto a que también hay procesos que se han instaurado en contra de alcaldes y exalcaldes del MAS, mismos que no progresan, mencionó que todo depende de la defensa que se lleve adelante, pero con el estallido del caso de las mochilas también reflotó la denuncia en contra del alcalde de Oruro, Edgar Bazán, por el mismo tema.



“Esto no es contra un alcalde de la oposición o autoridad opositora, sino que esto hay que manejarlo con coherencia contra todas las autoridades, por eso mismo yo creo que el Gobierno ha reactivado el tema del Alcalde de Orurom, por coherencia, porque por un lado estaba yendo con garrote y por el otro lado contemplativo”, dijo.







21 denuncias tiene Leyes. 21 denuncias fueron presentadas contra José María Leyes, pero 14 fueron desestimadas y 7 continúan en análisis.







OPINIONES



"La población pide certidumbre en la justicia, pide una justicia transparente y que nos digan la verdad de los hechos y luego den la sentencia, y que no sea al revés". Rodrigo Paz. Alcalde de Tarija



"Desde que soy alcalde tengo como 40 denuncias de expropiaciones (de predios que son) desde 1970 y (la Fiscalía) admite las demandas contra el Alcalde sin mayores trámites. Hay una intencionalidad política de convocar al Alcalde y dañar su imagen. (Sept. 2016)". Luis Revilla. Alcalde de La Paz







OPOSITORES, PRESIONADOS CON DECENAS DE PROCESOS



Los líderes opositores tienen varias denuncias en su contra, que les significa audiencias, contratación de abogados y muchos trámites.



El alcalde Revilla en La Paz tiene 40 denuncias en su contra. Sobre supuestos pagos irregulares denunciados por el concejal del MAS, Jorge Silva, la autoridad edil anunció por intermedio del director general de Asuntos Jurídicos, Fernando Velásquez, que levantará el secreto bancario de sus cuentas para rebatir lo expresado por el munícipe opositor.



“La denuncia anónima en la que se basó Jorge Silva es una payasada. El sólo quiere ganar notoriedad política, por lo que se presentará una demanda el día lunes por difamación y calumnias y el alcalde Revilla solicitará a la UIF que se levante el secreto bancario de sus cuentas para demostrar que la afirmación irresponsable de Silva es una mentira burda como a las que está acostumbrado”, señaló.



Asimismo, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, está arraigado y en su contra tiene 30 procesos, entre penales, coactivos y civiles, entre las instancias que lo acusan están la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio de Transparencia y hasta sectores afines al MAS.



Ernesto Suárez, exgobernador de Beni, tiene en su contra 30 procesos de todo tipo.



Samuel Doria Medina fue imputado por el caso Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. El líder de Unidad Nacional tiene media docena de procesos.







OPINIÓN



Franklin pareja Analista político



“La posición de UD debió ser más prudente”



El punto no radica en la denuncia sino en la veracidad del hecho, si genuinamente se comprueba que se ha cometido un acto de corrupción, porque estamos hablando de un sobreprecio, indudablemente que lastra a toda la composición política.



En este caso, la posición del partido, yo creo que debería haber sido un poco más prudente, esperar el desenlace de una investigación, tomar una posición cerradamente partidaria, antes de asumir una posición cerrada politizando el tema, cuando quizá después de una investigación se determine si hay o no hay realmente esos indicios..



Unidad Demócrata en alguna medida puede haberse anticipado o haber actuado de manera prematura cerrando filas en defensa de una situación que todavía no se ha esclarecido. En ese caso, lastra a toda la fuerza política, lo que hay que mantener es una prudencia, un apoyo efectivamente al compañero de la fuerza, pero no ir en la lógica de que esto es una arremetida política.