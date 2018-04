Podrían cerrar proceso contra Edwin Castellanos



21/04/2018 - 07:33:54

El Diario.- Un audio presentado por el senador por Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, reveló una conversación entre el fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, y la comisión de fiscales asignados al caso del puente caído en 2015, el cual refiere emitir un instructivo cerrando el caso contra el exalcalde de esa ciudad, Edwin Castellanos, para librarlo de responsabilidad, opción que es rechazada por los tres fiscales anticorrupción .



En la grabación, se escucha al Fiscal Departamental intentar persuadir a los fiscales anticorrupción, para que eviten presentar la acusación y, en lugar de aquello, hagan la solicitud para ampliar el plazo para las investigaciones, lo cual derivaría en la extinción del proceso.



Vera intentaba convencer a los fiscales anticorrupción, Sandra Mamani, Gustavo Ardaya y Juan Pablo Guzmán que quedarían exentos de todo proceso legal, pues aseguraba que tal gestión “en el Órgano Judicial está controlada” y emitiría un instructivo para que ellos se excusen de culpa, señalando que sólo cumplían instrucciones superiores.



APOYO INSTITUCIONAL



“Les estoy dando la opción de que (contra) ustedes no tengan consecuencias, se les está dando el respaldo legal, institucional ¿cómo es, Pablo, Sandra, del instructivo, me aceptan o no me aceptan?”, cuestiona Vera a los fiscales.



En el mismo audio, afirmó que “hay instrucciones superiores” para que no se presente la acusación formal contra Castellanos, conocido como “Cholango”.



En el audio, la voz de Vera se escucha contrariada ante la negativa de los tres fiscales que rechazaban tal pedido señalando que “no es viable”, e incluso refieren que la coyuntura política podría cambiar y en un futuro se los podría procesar como es el caso de la caso Epizana.



Los fiscales anticorrupción sostuvieron que se debería presentar la acusación, inclusive Ardaya propuso a Vera quitar el delito de conducta antieconómica y sólo dejar el incumplimiento de deberes, pero la autoridad del Ministerio Público se negó. “Eso no va a suceder, no se va a presentar acusación, seamos sinceros”, se escucha al Fiscal de Cochabamba.



Los fiscales anticorrupción, al menos en lo que dura el audio, se negaban al pedido de Vera, Guzmán incluso habló de renunciar por ese tema.



El senador Núñez manifestó que la Fiscalía es un instrumento para garantizar la impunidad de los allegados al Movimiento al Socialismo (MAS) de donde es el exalcalde y perseguir a quienes piensan diferente.



Pidió la destitución de Vera y calificó a la Fiscalía de “organización criminal”, a la cual se debe desmontar.



Núñez anunció también que este caso se investigará en el Legislativo y se convocará al fiscal general Ramiro Guerrero, porque en el audio Vera dice que hay instrucciones superiores y su único superior es él.



Hasta el cierre de esta edición se desconocía la respuesta de los involucrados, el Fiscal General y el exalcalde, como tampoco la autoridad superior referida en el audio.