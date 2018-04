Acusan a dirigente de Bartolinas por estafa y la declaran rebelde



Página Siete.- Natividad Sánchez Fernández, secretaria general de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Cochabamba Bartolina Sisa, fue denunciada por estafa, por vender acciones mineras de una cooperativa aurífera en La Paz sin tener respaldo.



Un juez, el pasado lunes, la declaró rebelde porque no se presentó a la convocatoria judicial. Natividad Sánchez Fernández no se hizo presente, porque -dijo- viajó, junto a la delegación de dirigentes afines al MAS, a Lima, Perú, a la sede de la Cumbre de las Américas.



“Me declararon rebelde cuando justo viajé con la delegación que fue a la cumbre. Llegué un poco mal y ahí (en Perú) me interné por mis problemas de salud”, dijo Sánchez Fernández a Página Siete, quien aseguró que se presentará ante los fiscales “para aclarar este tema de una vez, porque no se puede quedar así”.



En criterio de la ejecutiva, la denuncia en su contra “es un show político”, porque -según ella- en Aiquile hay una persona que tiene su mismo nombre. En ese marco, la dirigente manifestó que las presuntas víctimas se “están aprovechando” para dañar su imagen.



La denuncia fue presentada por cuatro militantes de base de las Bartolinas. El caso es investigado por los fiscales Hilda Sánchez, Edwin Iriarte y Leonor Meneses.



Juana Caicoba Guzmán, una de las damnificadas, explicó que la ejecutiva de las Bartolinas le dijo que tenía una mina en una cooperativa en la localidad de Apolo, con el nombre de Motosolo SRL, donde ella y su gente se dedicaban a la explotación de oro, y le ofreció acciones.



“Como era compañera de las Bartolinas le creí. Le di 35.000 bolivianos y un vehículo Toyota, modelo 1997. Suscribimos un acuerdo el 6 de noviembre de 2016, pero nunca me entregó las acciones. Investigué y comprobé que no tenía ninguna acción”, relató Caicoba, quien dijo que cuando acudió a reclamar para que le devuelva el dinero, fue agredida por la acusada.



Uno de los fiscales asignados al caso, Edwin Iriarte, señaló que se realizan las investigaciones correspondientes y que en su momento se informará acerca de las conclusiones.



Por su lado, la ejecutiva de las Bartolinas de Cochabamba, Martiria Paca, indicó que los conflictos son por pugnas y resentimientos entre grupos que no respetan la organización sindical.



Nelly Serrudo, otra de las damnificadas, manifestó que hay protección de parte de las dirigentes, porque pese a que presentaron documentos que demuestran la estafa, “ellas nunca hicieron nada”.



Villca en la mira



Viviendas En marzo de 2016, “Bartolinas” de la provincia Larecaja del departamento de La Paz, responsabilizaron a la secretaria ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas, Graciela Villca, de supuestamente estafarlas con un proyecto de vivienda. Afirmaron que entregaron una contraparte de 500 bolivianos.

Acuerdo Según Zaira Zúñiga, dirigente de Larecaja, Villca se comprometió a la ejecución de 1.000 viviendas para cada uno de los 85 municipios en toda la región paceña, con el apoyo de una ONG y para ello cobró un monto, pero no entregó las viviendas.