Senado sanciona modificación a la Ley del Órgano Electoral



20/04/2018 - 21:50:25

La Paz, (ABI).- El pleno de la Cámara de Senadores sancionó el viernes por la noche el proyecto de ley que incorpora el artículo 79 BIS a la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que norma el ejercicio de la función electoral, jurisdicción, competencias, entre otros, y la remitió al Ejecutivo para su promulgación.



La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, remarcó que la norma prevé agilizar los trámites que realiza la ciudadanía ante el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Sereci), a través de una plataforma que será administrada por la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).



"En ninguna parte de esta ley indica que la Agetic brindará información. El Segip y Sereci cruzarán información encriptada. Si algún ciudadano no quiere que haya ese cruce de información puede continuar realizando sus trámites de forma burocrática; es decisión de cada ciudadano firmar esta autorización o no", explicó en una conferencia de prensa.



Salvatierra detalló que el Segip utilizará la información para contrastar y verificar la autenticidad de los datos presentados por los usuarios para fines de cedulación y que los mismos no podrán ser transferidos a terceros u otras entidades públicas o privadas.



Agregó que el Sereci otorgará al Segip acceso de consulta en línea mediante mecanismos de interoperabilidad a todos los datos de certificados de nacimiento, estado civil y certificados de defunción en tiempo real.