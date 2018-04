Bolivia aclara que salida de 6 países no se trata de una fractura de UNASUR

20/04/2018 - 21:48:37

Quito, (ABI).- Bolivia aclaró que 6 países de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) comunicaron el viernes a la Presidencia pro Témpore su decisión de declinar temporalmente sus participaciones en las instancias del bloque hasta en tanto no se designe al Secretario General, acéfalo hace más de un año y que, por lo tanto, no se trata de un rompimiento.



Argentina, Brasil, Colombia. Chile, Paraguay y Perú restringieron su participación "hasta que se resuelva, entre otros temas, la designación del Secretario General. En esta nota no mencionan que abandonan (la UNASUR), porque hemos estado leyendo algunos comunicados (despachos de prensa) de otras agencias en las cuales se dice que abandonan", rectificó el canciller boliviano Fernando Huanacuni, en declaraciones a la radio estatal de Bolivia desde Quito.



Bolivia ejerce desde la semana pasada la Presidencia Pro Témpore de la UNASUR, que en el último año se mantuvo a cargo de Quito.



El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, fue el último sectretario general de la UNASUR hasta enero de 2017.



Huanacuni apuntó que en el texto formal de la posición de los países "no mencionan que abandonan (la UNASUR) sino que dejan de participar en las reuniones de las instancias de UNASUR" hasta en tanto no se resuelvan los temas de agenda pendientes de la Unión, fundada en 2008.



De acuerdo con un comunicado enviado a los ministros que integran el Gabinete de Brasil, citado sin textuales por la agencia británica Reuters, los gobiernos de los 6 países esgrimieron, como base de su decisión, "fuertes disidencias políticas" con el bloque que países bolivarianos.



La UNASUR implica 12 miembros, además de Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guyana y Suriname.



En su calidad de Presidente Pro Tempore en funciones de la UNASUR, Huanacuni convocó hoy mismo a la reunión de canciller del bloque, justamente para limar las asperezas que habría disparado la decisión de esos 6 países.



"Como se anunció en la conferencia de prensa de hoy, la Presidencia pro tempore de Bolivia está convocando a una reunión extraordinaria de cancilleres de UNASUR para que, en el marco del diálogo de alto nivel, se viabilice la designación del nuevo Secretario General y se encamine la solución de los temas pendientes", explicó Huanacuni.