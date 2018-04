Comité Cívico de Santa Cruz convoca a reunión de emergencia por regalías de Incahuasi



20/04/2018 - 18:58:00

Santa Cruz, (ABI).- El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Cuellar, convocó el viernes a sus entidades afiliadas a una reunión de emergencia para el 23 de abril, para analizar el tema de la defensa de las regalías del campo gasífero Incahuasi, congeladas por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



"Vamos a analizar el avance que se ha tenido de esta temática y las acciones que se tendrían que hacer de aquí para adelante, porque ya no hay discusión con respecto a los límites y la demarcación y nos falta la otra parte, que es la discusión que tenemos, si se hace el estudio o no se hace y se ratifique el hecho", dijo a los periodistas.



En noviembre pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi y deja los recursos en custodia, en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.



Cuellar no descarta que en ese encuentro se definan medidas de presión como marchas, vigilias o un paro para demandar el inmediato descongelamiento de las regalías de Incahuasi.



Las entidades de Santa Cruz consideran que ante la ratificación de los límites entre ambos departamentos y la realización de un estudio técnico sobre la ubicación de Incahuasi, se debía liberar de forma inmediata las regalías.