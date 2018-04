Morales afirma que al reducir su salario le ahorró al Estado 2 millones de dólares



20/04/2018 - 18:38:45

Villa Tunari, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el viernes que al reducir su salario, cuando asumió la presidencia de Bolivia, en 2006, le ahorró al Estado 2 millones de dólares en los últimos 12 años.



Recordó que bajó su sueldo de 40.000 bolivianos (alrededor de 6.000 dólares) a 15.000 bolivianos (2.242 dólares).



"Estaba revisando datos solamente bajándome el sueldo del presidente de 40.000 a 15.000 (bolivianos) había ahorrado al pueblo boliviano en 12 años como 2 millones de dólares, espero no equivocarme, todo por Bolivia", explicó en la entrega de una obra en el trópico de Cochabamba.



Recordó que hace 12 años, también se redujeron los sueldos de los senadores y diputados, de los ministros, además, enfatizó que se eliminó los denominados gastos reservados, que tenían un presupuesto anual de 30 millones de dólares.



"Tenían en gasto reservados como 30 millones de dólares eso era para comprar a los dirigentes, con un decreto quemaron los gastos reservados, que tienen que ocultar, la mayor parte de los ministro se lo embolsillaban no podían rendir cuentas", refrendó.



En esa línea, afirmó que su gobierno no tiene nada que "ocultar" y administra con "transparencia y honestidad" para cambiar Bolivia.



Por otra parte, anunció que en agosto de este año se batirá un nuevo récord de permanencia en el gobierno, cuando se cumplan 13 años de gobierno de un presidente elegido democráticamente.



"En estos 12 años (hemos batido) el récord en todos los rubros, económico, social, democrático político, y saben hermanos y hermanas quiero decirles en agosto de este año vamos a batir otro récord nacional, en lo democrático", subrayó.