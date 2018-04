Tribunal Supremo rechaza posición de Conferencia Episcopal de Bolivia sobre el sistema judicial



20/04/2018 - 17:40:49

Sucre, (ABI).- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó el viernes que la Sala Plena de esa instancia rechazó la posición de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) sobre el sistema judicial boliviano, que calificó como un "mal edémico".



"La Sala Plena no comparte lo más absoluto y por respeto institucional no responde como debería hacerlo, simplemente, decimos que esas declaraciones son absolutamente equivocadas", dijo a los periodistas.



Horas antes, la Asamblea de Obispos de Bolivia, que se reunió en Cochabamba, concluyó su encuentro nacional en el que analizaron temas como la educación y la justicia.



El presidente de la CEB, monseñor Ricardo Centellas, dijo que "la justicia es una preocupación nacional, saben que no funciona, esto no es de ahora, es un mal endémico que necesita un cambio estructural".



Revilla calificó de "desatinada" esa declaración, toda vez que el Sistema Judicial Boliviano es cuestionado desde hace décadas.



"Sin entrar en polémicas, la asumimos, pero de modo crítico", complementó.



Asimismo, afirmó que para cambiar esa imagen, el TSJ implementa varias herramientas de lucha contra la retardación de justicia, entre las que se destaca el Buzón Judicial y el Sistema de Notificaciones Electrónicas, la gratuidad a través del Responsable Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), la reestructuración administrativa, entre otros.