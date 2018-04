CNS niega irregularidades en la adjudicación para adquirir un tomógrafo para Riberalta



20/04/2018 - 17:38:33

La Paz, (ABI).- El gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), Juan Carlos Meneses, negó el viernes que existan irregularidades en el proceso de adjudicación de la compra de un tomógrafo para la ciudad de Riberalta, departamento de Beni.



"Es una denuncia fuera de lugar. No existe ningún acto de corrupción ni de irregularidad en este proceso de adjudicación", dijo en conferencia de prensa.



Ayer, el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Luis Felipe Dorado, presentó documentación con la que acusó a Meneses de adjudicar la compra de un tomógrafo para Riberalta a la empresa HANSA S.A. que habría sido "manipulada", ya que solo podían postularse empresas constructoras.



Ante esas aseveraciones, Meneses explicó que el presupuesto destinado a esa adjudicación es de 9 millones de bolivianos, de cuyo monto 8 millones de bolivianos se destinará a la compra del tomógrafo y el restante a la construcción de ambientes, porque existe un estudio previo que manifiesta la necesidad de la construcción de un ambiente y un equipamiento de forma paralela "esto en cualquier licitación pública se consideran ambos aspectos".



"Yo no puedo adquirir un tomógrafo sin tener la construcción del bunker porque puede ser que el equipo no entre, por eso van juntas estas especificaciones", acotó.



Meneses explicó que no existe ningún favoritismo a la empresa HANSA S.A. que es la que se adjudicó la compra de ese equipo, tras dos licitaciones que realizó la CNS.



Asimismo, indicó que después de una revisión y recomendación de la parte jurídica de la CNS se logró identificar "errores de forma y no de fondo".



"Sí, ha habido errores de forma, ya que lamentablemente a alguno de los técnicos se le ha ido en el título del proceso, pero ese es un error de forma y no de fondo", sostuvo.



Asimismo, señaló que cuenta con toda la documentación en orden para emitir cualquier informe sobre ese proceso de adjudicación.