Morales advierte con trasladar inversiones de hidroeléctricas a otros departamentos



20/04/2018 - 13:41:48

La Razón.- La denuncia de daños por la construcción de las hidroeléctricas Chepete-El Bala, en La Paz, y Rositas, en Santa Cruz, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, fue cuestionada por el presidente Evo Morales. Dijo que quienes denunciaron no representan a ninguna organización y advirtió que “si no quieren” esas inversiones se trasladarán a otros departamentos.



“Esos proyectos como Rositas, es el pedido del departamento de Santa Cruz, sin embargo algunos hermanos, repito nuevamente, bajo la influencia de algunas empresas u ONG, protestan. Yo decía, si no quieren no hay problema, hay otros departamentos que quieren y han consensuado, vamos a trasladar esa inversión a otros departamentos”, advirtió.



En el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas en Nueva York, representantes de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey denunciaron que 51 comunidades indígenas y campesinas se encuentran gravemente amenazadas debido a los megaproyectos hidroeléctricos Chepete-Bala y Rositas.



“Haber llegado hasta aquí y haber logrado reunirnos bilateralmente con la Relatora Especial y ponerla al tanto de la situación de los Pueblos que no fueron consultados para realizar cualquier acción para estos proyectos, ya ha sido un gran logro para la defensa de los territorios y derechos de nuestros pueblos amenazados por el mega hidroeléctricas”, indicó Ruth Alipaz, parte de la Mancomunidad, según publicó el portal elpais.bo.



Morales también participó de ese Foro y demandó unir fuerzas para garantizar que se instituyan los derechos de la Madre Tierra. Hoy y en medio de un discurso en ocasión de la inauguración de la producción de un campo gasífero en Tarija, cuestionó la representación de quienes participaron y presentaron denuncias en ese evento.



“Escucho que desde Estados Unidos dicen movimiento indígena, ¿qué movimiento indígena? Algunas pequeñas empresas de turismo, de hotelería, su derecho está respetado, pero usan o utilizan a algunos hermanos indígenas resentidos, es individual, no es institucional, no es orgánica (esa representación). Usan para decir que estamos afectando con las nuevas plantas que están en proyecto, las nuevas plantas hidroeléctricas así como en Santa Cruz, La Paz y otros departamentos”, observó.



Las hidroeléctricas el Chepete-El Bala, en el norte de La Paz, tienen una capacidad para generar 3.676 megavatios (MW), con una afectación menor al 2% del área protegida de la zona, según un estudio de identificación que dio paso a un estudio a diseño final del proyecto que demandará al menos $us 6.000 millones, se informó en julio de 2016.



Mientras que Rositas será la primera hidroeléctrica para la generación de energía eléctrica, agua para consumo y riego en el departamento de Santa Cruz. Será construida sobre el río Grande, cerca de la confluencia con el municipio de Abapó (ubicada a 140 kilómetros al sur de la capital cruceña) con una inversión prevista de $us 1.000 millones.



Morales afirmó que quien pierde con el traslado de inversiones es el departamento. “Quién pierde es el departamento, y nosotros como Gobierno nacional perdemos tiempo en vez de acelerar estas grandes inversiones en el tema energético”, dijo.