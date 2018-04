COB dice que no hay ninguna propuesta gubernamental sobre incremento salarial

20/04/2018 - 13:29:43

Opinión.- El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, manifestó este viernes en radio Compañera que el Gobierno central no hizo aún ninguna propuesta sobre el incremento salarial.



Ayer Guarachi declaró en radio Fides que el Ejecutivo nacional propuso un aumento salarial del 4 por ciento . "Nos ha propuesto un cuatro por ciento de incremento al salario básico, esta propuesta será analizada, y también evaluaremos el avance en las otras comisiones".



Sin embargo, el máximo dirigente de la COB, la presente jornada afirmó: "No hay ninguna propuesta todavía del Gobierno central, en el tema del incremento salarial. No sé de dónde sacan (esa información), el lunes recién se reinstala esa comisión, estamos en propuestas".



El pasado 7 de abril la entidad que representa al sector trabajador entregó al nivel central de Estado una propuesta de incremento salarial, del 10 por ciento al haber básico y 15 por ciento al mínimo nacional.



En este sentido, Guarachi dijo que la próxima semana será la fecha definitiva para negociar esta propuesta, y dar a conocer a los obreros del país a que acuerdo se llegó con el Gobierno, sobre la base de lo planteado por la COB.