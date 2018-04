Demócratas develan audio en el que fiscal Vera presiona para que no se acuse por puente colapsado ZONA MULTIMEDIA

20/04/2018 - 13:26:24

Los Tiempos.- A tan sólo horas de que el alcalde José María Leyes declare por el caso mochilas chinas, los líderes del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) presentaron un audio en el cual se escucha presuntamente al fiscal de departamental, Óscar Vera, persuadiendo a los fiscales que investigan el colapso del puente Independencia para que no presenten la acusación contra los imputados, entre ellos el exalcalde Edwin Castellanos (MAS).



Al contrario, Vera les solicita que amplíen la imputación con el propósito de dilatar el proceso para que se alargue hasta que el caso se extinga. En la grabación se escucha aparentemente las voces de los fiscales anticorrupción: Sandra Mamani, Gustavo Ardaya y Juan Pablo Guzmán, exponiendo los motivos para continuar con la acusación por las consecuencias legales que tendría paralizar una investigación por un daño económico de 11 millones de bolivianos.



Pero, el fiscal departamental los insta a ampliar la imputación y les garantiza que no habrá consecuencias legales. Sin embargo, los fiscales se niegan y presentan el sobreseimiento para el exoficial de Infraestructura, Sergio Rodríguez, y el superintendente de obra de la empresa Álvarez, Carlos Achabal.



Además pese a las presiones, los fiscales presentan la acusación contra Edwin Castellanos, el oficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo, los representantes de la constructora Álvarez y el supervisor y diseñador del puente, Nelson Vega.



Asimismo, los diputados Demócratas Gonzalo Barrientos y Bernard Gutiérrez denunciaron que al minuto de dejar la acusación, otro grupo de fiscales presentó la ampliación de la imputación contra Castellanos, como proponía el fiscal de departamental en el audio que dio a conocer.



El audio se presenta en medio de la denuncia por corrupción que enfrenta la Alcaldía de Cochabamba por la supuesta compra irregular de mochilas chinas con una inversión de 12, 4 millones de bolivianos.



Días atrás los Demócratas acusaron al Movimiento al Socialismo (MAS) de orquestar la salida de Leyes de su puesto como burgomaestre de Cochabamba.