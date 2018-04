Cómo se curó el paciente con el peor caso de supergonorrea del mundo



20/04/2018 - 13:07:07

BBC Mundo.- El británico al que le detectaron el "peor caso" de supergonorrea en el mundo, se ha curado, según informaron las autoridades sanitarias de Inglaterra.



La bacteria se había mostrado resistente a los antibióticos.



Según los médicos, el hombre tuvo "mucha suerte" y su caso debe servir como una "gran llamada de atención para todos".



El paciente se contagió al tener relaciones sexuales con una mujer en el Sudeste Asiático.



Este contagio, dado a conocer hace un mes, fue el primero que los médicos no conseguían curar con los antibióticos tradicionales, aunque ahora se sabe de dos casos similares en Australia.



El principal tratamiento antibiótico para esta enfermedad de transmisión sexual, una combinación de azitromicina y ceftriaxona, no funcionó.



Un análisis detallado sugería que todavía quedaba un antibiótico que podía tener efecto, el ertapenem, que el hombre viene recibiendo desde entonces.



"Nos complace informar que el caso de la gonorrea resistente a varios medicamentos ha sido finalmente curado", dijo la responsable de enfermedades de transmisión sexual del sistema de Salud Pública de Inglaterra, Gwenda Hughes.



La institución sanitaria inició una investigación para ver si había más personas infectadas, que incluía a la pareja británica del paciente. Pero la superbacteria no se ha diseminado por Reino Unido.



Salud Pública de Inglaterra, la Organización Mundial de la Salud y los Centros Europeos para el Control de Enfermedades coincidieron en que este era el caso más grave de gonorrea resistente a antibióticos detectado hasta ahora.



Uno de los otros dos pacientes australianos con casos de gonorrea similares también tuvo relaciones sexuales en el Sudeste Asiático, el otro, en cambio no había salido del país.



Hughes afirmó que esta enfermedad será "difícil" de tratar y que supone un "oportuno recordatorio" para todos de que la supergonorrea será probablemente más común en el futuro.



​¿Qué es la supergonorrea?

Gonorrea



Bacteria de la gonorrea. (Foto: CAVALLINI JAMES/SCIENCE PHOTO LIBRARY)



La enfermedad está causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae.



El contagio se transmite a través del sexo vaginal, oral y anal sin protección.



Los síntomas pueden incluir un flujo genital verde o amarillo, dolor al orinar y sangrado entre periodos menstruales.



Sin embargo, los contagios vía vaginal o anal muchas veces no desarrollan síntomas.



No tratarse puede causar infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica y se puede transmitir al feto durante el embarazo.

Olwen Williams, la presidenta de la Asociación Británica para la Salud Sexual y el VIH, dijo que le preocupaba que en el futuro no haya antimicrobianos que funcionen.



También afirmó que la gente necesita ser consciente de que el riesgo de contagiarse de superbacterias como esta es mayor en países donde los antibióticos se usan con menos cuidado.



A diferencia de Reino Unido, en muchas naciones no se exige una receta médica para poder comprar este tipo de medicamentos.



Lo que puede llevar a que estos se utilicen demasiado y generen resistencia.



"Si tienes sexo sin protección en otra parte del mundo, hazte una revisión cuando vuelvas y antes de tener relaciones sexuales con otras parejas", recomendó Williams.