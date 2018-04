Viceministro: Incremento salarial debe ser justo y responsable con la economía del país



20/04/2018 - 12:51:04

La Paz, (ABI).- El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, José María Alessandri, afirmó el viernes que el incremento salarial para este año, que aún se negocia con la Central Obrera Boliviana (COB), debe ser justo y responsable con la economía del país.



"Se trata de encontrar más que un justo, una cifra que primero esté a la altura de la expectativa real de los trabajadores que no debe ser ni 10 ni 15% y también debe ser responsable con la economía del país", dijo en entrevista con Cadena A.



El lunes, el Ejecutivo y representantes de la COB comenzaron el análisis del pliego petitorio de los trabajadores en cuatro comisiones: económica, social, productiva y normas legales, además de una subcomisión para tratar asuntos del sector gremial.



Alessandri dijo que aún no culminó el trabajo de las mesas y todavía continúa la negociación con importantes avances, aunque no precisó cuáles.



"Si no fuéramos responsables con la economía del país no estaríamos hablando de incremento alguno estaríamos en situaciones como las que se debaten los trabajadores en Argentina, Brasil que en vez de hablar de incremento hablan de decremento no solamente de salarios sino de derechos sociales", apuntó.



Además, dijo que en las reuniones de negociación, el Ministerio de Economía de manera responsable explica el punto de vista de los empresarios sobre el incremento salarial.



"El punto de vista de los empresarios fue tomado en cuenta fue explicado por el Ministro de Economía a los trabajadores, pero de ninguna manera la situación es tan radical si en el país no ganaran los empresarios tampoco existiría iniciativa privada", subrayó.



El pliego petitorio de la COB, de 12 páginas, explica y justifica el pedido del incremento de 10% al salario básico y 15% al salario mínimo nacional.