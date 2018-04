Meme del feto que quiere ser ingeniero desata polémica en la Red

20/04/2018 - 12:42:26

RT.- El "meme del feto" que quiere "ser ingeniero" ha provocado controversias en las redes sociales, informa La República.



5 minutos riéndome de esto. pic.twitter.com/xEi378sHJ7 — Felipe Besoain C. (@besoainflip) 16 de abril de 2018





La polémica surgió después de una manifestación de grupos anti-aborto en Argentina. Algunos de sus integrantes llevaron en mano un cartel con la imagen de un feto y la frase "Yo quiero ser ingeniero". Poco después, esta pancarta en contra del aborto se hizó viral en las redes sociales.



Muchas personas acompañaron la imagen con burlas, mientras otras se mostraron indignadas por el hecho de que la gente pueda reír y hacer memes de un tema tan sensible como el aborto. La diatriba en la Red, al parecer, apenas comienza.

¿Querían memes del feto ingeniero? pic.twitter.com/XNB2fI7boI — Matias Díaz (@mathiasdiazok) 19 de abril de 2018



La polémica surgió después de una manifestación de grupos anti-aborto en Argentina. Algunos de sus integrantes llevaron en mano un cartel con la imagen de un feto y la frase "Yo quiero ser ingeniero". Poco después, esta pancarta en contra del aborto se hizó viral en las redes sociales.Muchas personas acompañaron la imagen con burlas, mientras otras se mostraron indignadas por el hecho de que la gente pueda reír y hacer memes de un tema tan sensible como el aborto. La diatriba en la Red, al parecer, apenas comienza.