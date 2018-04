Corea del Norte hace una inesperada concesión a EE.UU. para el proceso de desnuclearización



20/04/2018 - 12:37:15

RT.- Corea del Norte manifestó su deseo de alcanzar una "desnuclearización completa" de la península y no busca condiciones tales como la retirada previa de las tropas estadounidenses de Corea del Sur, afirmó el presidente de este último país, Moon Jae-in, recoge Reuters.



Estados Unidos cuenta con alrededor de 28.000 militares desplegados en Corea del Sur, lo que siempre ha provocado irritación al líder norcoreano Kim Jong-un. Sin embargo, tras el deshielo diplomático, Kim está dispuesto, según el presidente surcoreano, a renunciar a la retirada de las tropas de EE.UU. como condición previa para las discusiones sobre la desnuclearización de la península de Corea.



"Corea del Norte ha expresado su voluntad de abandonar su programa nuclear, sin exigir que las fuerzas [estadounidenses] se retiren de la península coreana", aseveró Moon en una rueda de prensa, y agregó que cualquier propuesta para la retirada de tropas sería una "condición que Estados Unidos no puede aceptar".



El líder surcoreano, que la próxima semana mantendrá con Kim una cumbre histórica en la zona desmilitarizada –la franja fronteriza que separa a ambos países–, señaló que a Pionyang le preocupa su seguridad. "Solo hablan de poner fin a la política hostil contra Corea del Norte, y luego, de garantizar su seguridad. Con esa aclaración, Estados Unidos y Corea del Norte acordaron sostener a su vez una cumbre", indicó Moon.



La concesión se produce después de que el presidente Donald Trump declarara que abandonaría el diálogo con Kim en caso de que no cumpliera con sus expectativas.