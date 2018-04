Lo sentimos de veras: ETA pide perdón a las víctimas y reconoce el daño causado



20/04/2018 - 11:35:28

RT.- La organización terrorista ETA ha reconocido días antes de su disolución "el daño causado" y su "responsabilidad directa" en el "sufrimiento desmedido" que ha vivido la sociedad vasca.



En un comunicado difundido a través de los diarios Gara y Berria, la organización afirma que "lo siente de veras" y pide "perdón" a las víctimas "que no tenían participación directa en el conflicto".



La banda, que se disolverá el primer fin de semana de mayo, admite que en estas décadas de terrorismo la sociedad vasca ha padecido un "sufrimiento desmedido", acompañado de "mucho dolor", incluidos "muchos daños que no tienen solución".



"Queremos mostrar respeto a los muertos, a los heridos y a las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras", reza el comunicado de la organización, que se declara comprometida con la "superación" y la "no repetición" del conflicto.



Además, sus integrantes han confirmado en el comunicado que "a consecuencia de errores o de decisiones erróneas", ETA ha causado también "víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto" dentro y fuera del País Vasco.



De esta manera, "la militancia de ETA ha considerado necesario mostrar empatía respecto al sufrimiento originado", según reza el comunicado. Por ello ETA ha expresado "su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición".

Desconfianza ante la disolución



El 19 de abril, la agrupación informó que anunciará su "disolución definitiva" el próximo 5 o 6 de mayo en Bayona (ciudad francesa del País Vasco). Sin embargo, las autoridades españolas manifestaron escepticismo respecto al inminente anuncio de disolución de la ETA.



"No consiguió nada por dejar de matar y nada va a conseguir por su declaración de desaparición", aseveró el ministro del Interior de España, Juan Ignacio Zoido, quien agregó que el Gobierno luchará por esclarecer los asesinatos terroristas pendientes, recoge El Mundo.



Por su parte, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cosío, sugirió que con este anuncio "vacío" la organización solo intenta "acaparar la atención de los medios, una vez más".



ETA, de acuerdo con Cosío, sigue siendo "una organización criminal que durante décadas trató de someter al Estado español y al pueblo vasco". Por ello, la Policía perseguirá a sus miembros "con causas pendientes para ponerlos a disposición de la Justicia", subrayó el oficial, citado por La Vanguardia.