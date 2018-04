El Tigre obligado a sumar afuera para pasar a octavos



20/04/2018 - 08:48:52

Página Siete.- La derrota del pasado miércoles ante Atlético Tucumán (2-1) por la tercera fecha del Grupo 3 de la Copa Libertadores, obliga a los atigrados a buscar puntos de visitante en los siguientes partidos para lograr el objetivo de clasificar a octavos de final del certamen.





En la siguiente ronda de la fase de grupos, el equipo dirigido por César Farías tendrá dos salidas y un encuentro de local, por lo que el objetivo de sumar fuera del país no sólo favorecería a los atigrados, también perjudicaría las aspiraciones de sus rivales, los que pelean por un puesto en octavos de final.





La campaña atigrada en la segunda ronda de la Copa comenzará el siguiente miércoles, ante Atlético Tucumán, en Argentina, a priori el equipo albiceleste es el rival clave para sumar puntos fuera de casa, por su poca tradición en certámenes continentales. Los tucumanos y The Strongest son los únicos dos equipos que cayeron como local en los seis primeros encuentros del grupo.





Si bien el equipo tucumano sólo tuvo un partido en su estadio, en el que cayó 2-0 ante Libertad, los puntos perdidos fueron recuperados con la victoria en el estadio Hernando Siles, mientras que los atigrados sólo salieron una vez de La Paz y fueron goleados (3-0) por los paraguayos.





El equipo atigrado no pudo sumar nunca en los 10 partidos que jugó por Copa Libertadores en Argentina.





Luego de la visita a Argentina del miércoles, los aurinegros recibirán el 3 de mayo a Libertad en el Siles, duelo que tienen la obligación de ganar, ante un rival que por el momento se coloca en la cima de la tabla con una campaña perfecta y es el candidato firme para terminar como primero la ronda.





La campaña del plantel de Achumani en la fase de grupos terminará en Montevideo ante Peñarol.



En esa ciudad el equipo de Farías ganó el año pasado por primera vez en la historia, ante Wanderers, por lo que es una plaza conocida.





El año pasado el plantel de Farías sumó nueve unidades para pasar a octavos de final, pese a que empató un partido como local en esa edición, sumó en cinco de los seis partidos de la fase de grupos, lo que le dio la clasificación. Los atigrados ganaron dos encuentros, empataron tres (dos de visitante) y perdieron sólo uno.





La diferencia entre este grupo y el del año pasado es que hasta el momento en la serie en la que juega The Strongest no hubo empates, por lo que todo apunta que la clasificación a la siguiente ronda del torneo internacional será con un puntaje más alto que en 2017.



Partidos de los otros equipos



Uruguay Peñarol recibirá a Libertad en el estadio Campeones de América el jueves, un día después del enfrentamiento entre Atlético Tucumán y The Strongest.

Quinta Para la siguiente jornada de la fase de grupos, los tucumanos recibirán a Peñarol el 2 de mayo, 24 horas antes del duelo entre The Strongest y Libertad en el estadio Hernando Siles.

Unificado La última fecha del Grupo 3 tendrá los dos partidos en horario unificado el 17 de mayo. En Asunción, Libertad será local ante Tucumán y en Montevideo el Tigre visitará a Peñarol.