Peña ensaya variantes para enfrentar a Universitario



20/04/2018 - 08:47:47

Los Tiempos.- Este domingo (15:00) Wilstermann recibe a Universitario, por la penúltima fecha de la fase de grupos del torneo Apertura y el técnico Álvaro Peña evalúa la posibilidad de realizar algunas variantes en el once titular.



Aunque de inicio el estratega aviador hizo fútbol con el mismo equipo que goleó a Aurora 5-1 en el clásico cochabambino, el domingo pasado, después realizó algunas variantes en el once titular, como probar a Lucas Gaucho en la delantera o el juvenil Shelton Cordero en el mediocampo.



El estratega dirigió ayer a puerta cerrada en su complejo de la laguna Alalay, pero se pudo conocer que inició la practica con Arnaldo Giménez, en el arco; Alejandro Meleán, David Díaz, Ronny Montero, Juan Pablo Aponte, en la defensa; Shelton Cordero, Jorge Ortiz, Serginho y Cristian Chávez, en el mediocampo; Ricardo Pedriel y Gilbert Álvarez, en el ataque.



Con esta alineación se confirma que este domingo aún no volverán al equipo Cristian Machado y Edward Zenteno, ambos por lesión. Además, se confirma que Jorge Ortiz y Ronny Montero volverán a ocupar esos espacios.



Si bien una victoria ante Universitario y una derrota o empate de Bolívar en su visita a Guabirá podría clasificar a Wilstermann como primero del grupo “A” a la segunda fase, Peña analiza la posibilidad de dejar algunos usuales titulares en la banca, es el caso de Fernando Saucedo. También se supo que pretende dar descanso a Cristian Chávez y a Gilbert Álvarez.



Alex da Silva no fue parte de la práctica, porque tuvo una emergencia familiar. Hoy se espera que trabaje con normalidad.



El plantel de Wilstermann volverá hoy a entrenar a puertas cerradas.







LA U PODRÍA JUGAR CON PLANTEL SUB-19



Pasan los días y el panorama en Universitario continúa siendo el mismo. El futuro del club es una incógnita, así como el equipo. Si persiste la demanda del primer plantel, los jugadores Sub-19 jugarían ante el Rojo.



Ayer debía ser una jornada clave para la resolución del conflicto; sin embargo, la situación no cambió para nada. Los deportistas no cobraron y tampoco se presentaron al entrenamiento. Como sucedió el miércoles, el cuerpo técnico de Oscar Sanz tuvo que trabajar con los jugadores del equipo Sub-19, mientras que a un costado del estadio Patria estuvieron los extranjeros Iván Brun, Bruno Pascua, José Báez, Federico Miño y José Sardón, que no firmaron la demanda colectiva.