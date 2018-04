El Dakar 2019 corre riesgo de no realizarse

20/04/2018 - 08:46:54

Opinión.- Sigue la incertidumbre por saber si Bolivia será parte de la siguiente versión del Rally Dakar 2019, pero ahora surgió un nuevo “obstáculo”. David Eli, representante de la Organización Deportiva Amaury (ASO, por sus siglas en inglés), declaró que hasta el momento no se tiene arreglado “con ningún país” para la edición del siguiente año y que si no se llega a un acuerdo podría “no haber carrera”.



“En Argentina, Chile, y Perú, está en manos de las autoridades de que den el OK para que se confirme el Dakar. Por ahora no hay nada. Puede no haber Dakar 2019, puede que no haya más tampoco, puede volverse al África, ¿por qué no?, está dentro de las posibilidades”, declaró Eli al programa argentino Mundo Sport.



Aclaró que “todo pasa por una cuestión económica y logística, así que, si esas tres cosas se logran zanjar en los tres países, vamos a seguir estando (en el Dakar), sino, seguro que no”.



Medios internacionales señalan que Chile desea recibir la carrera, pero el factor económico es el principal obstáculo, porque la organización le ofrece la partida y cuatro etapas más por siete millones de dólares, pero es un precio costoso para las autoridades trasandinas.



También está Argentina, que recibió todas las ediciones desde que la prueba llegó a Sudamérica en 2009, pero todavía no hay avances.



Mientras que con Perú se deben reiniciar las negociaciones porque “cambiaron de presidente”.



Estos tres países son las principales opciones de la siguiente gestión, con lo que quedarían fuera Ecuador, que se rumoreaba que tendría la meta, y Bolivia, que fue perjudicada por lluvias y la tensión social.



4 Meses



En el cuarto mes del año aún no se definió los países por los que pasará, si se confirma la versión 2019, la competencia.