Universiario: Un mar de dudas



20/04/2018 - 08:42:49

Correo del Sur.- Pasan los días y el panorama en Universitario continúa siendo el mismo. El futuro del club es una incógnita, así como el equipo que se presentará este domingo (15:00), en Sacaba, para enfrentar a Wilstermann, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura. Si persiste la demanda del primer plantel, los jugadores Sub 19 jugarían ante el Rojo.



Ayer debía ser una jornada clave para la resolución del conflicto entre futbolistas y dirigentes, que inició hace más de una semana por la falta de pago de sueldos; sin embargo, la situación no cambió para nada. Los deportistas no cobraron y tampoco se presentaron al entrenamiento.



Como sucedió el miércoles, el cuerpo técnico de Oscar Sanz tuvo que trabajar con los jugadores del equipo Sub 19 que representa a la “U” en la Asociación Chuquisaqueña de Fútbol (ACHF), mientras que en un costado del estadio Patria, estuvieron los extranjeros Iván Brun, Bruno Pascua, José Báez, Federico Miño y José Sardón, que no firmaron la demanda colectiva.



La mayoría del plantel (26 jugadores), a través de Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL), presentó una demanda en contra del club ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), exigiendo el pago de los tres meses adeudados y la “rescisión unilateral” de sus contratos.



Este proceso se puede disolver si es que los demandantes vuelven a las prácticas, lo cual podría suceder en el caso de que la dirigencia cancele hoy uno de los salarios pendientes, como se comprometió.



“Mañana (por hoy) sin falta se va a hacer el depósito, ahí veremos cómo es la negociación. Esperemos que se pueda solucionar”, señaló Sanz.



De no ser así, la “U” deberá presentarse con el plantel Sub 19, ya que la reserva no está “habilitada legalmente”, según explicó el entrenador.



“Para la reserva se manda una lista el día previo al partido y juegan con el número de documento. Para jugar en la Liga se necesita una habilitación o jugadores que estén fichados dentro de la Asociación”, sostuvo Sanz, que espera no “recurrir a esa situación”.



Los jugadores foráneos, excepto Báez que debe cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, podrían ser tomados en cuenta si es que el resto de sus compañeros mantienen su postura de demandar al club.