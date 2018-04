Concejo no aprueba ley para que Alcalde gobierne desde la cárcel

20/04/2018 - 08:35:38

Los Tiempos.- El tratamiento de la propuesta de ley de “Régimen de ausencia y suplencia por impedimento temporal del alcalde o alcaldesa”, para que José María Leyes pueda seguir gobernando desde la cárcel, fue suspendido sin fecha, debido a que la comisión primera no concluyó los informes legales. “La sesión queda suspendida sin fecha”, dijo el presidente del Concejo Municipal, Iván Tellería, ayer.



La concejala Celima Torrico (MAS) acudió a la audiencia con su abogado y dijo que el tratamiento del proyecto era una prioridad, pero “no sabemos lo que verdaderamente pasó”. Los concejales Edwin Jiménez y Sergio Rodríguez pidieron licencia; este aspecto llamó la atención de Torrico.



“Seguro se dieron cuenta que este proyecto es inconstitucional, por eso no terminaron de hacer los informes”, señaló la legisladora del MAS.



Por otro lado, se conoció que, de aprobarse, se podía denunciar ante la Fiscalía para que los concejales sean procesados en “flagrancia”.



Tellería dijo que aún están dentro los plazos requeridos por norma para tratar este tema. “Recién ingresó a la comisión el martes y, según norma, tenemos de uno a 15 días para que se elaboren los informes”, explicó el presidente.



El presidente de Concejo dijo que les tiene sin cuidado que el proyecto de ley no haya sido tratado y aprobado antes de la declaración del alcalde de Cercado, José María Leyes.



“No nos preocupa lo que pueda pasar, varios juristas dijeron que el proceso contra el Alcalde no tiene ni pies ni cabeza”, expresó.



“Quiero pensar que han desistido de aprobar una ley inconstitucional, esperamos que la archiven para que nunca más vuelva a ser tratada”, expresó la concejal del MAS, Rocío Molina. La legisladora pidió a Leyes que deje de intentar enfrentar a los cochabambinos. “No sólo quiere enfrentarnos, sino también obstaculiza la investigación”, señaló.



El presidente del Concejo manifestó que, hoy, todos los concejales Demócratas se darán cita en la declaración de la primera autoridad para brindarle y mostrar su apoyo. Los opositores ven que el Alcalde de Cercado está siendo mal asesorado y que por ello está recurriendo en varias ilegalidades, como este proyecto de ley.



Dos suspensiones



La sesión de Concejo se suspendió por dos ocasiones. La primera suspensión o cuarto intermedio se dio el martes y se convocó a una nueva sesión para el jueves.



La segunda suspensión se dio ayer por la tarde, cuando, tras dar inicio a la sesión de Concejo, seis concejales pidieron la declaración de cuarto intermedio, desde las 15:00 hasta las 18:00.



La concejal Celima Torrico dijo que en la primera suspensión no se les informó qué tema se encontraba pendiente a tratar.



“El martes, en la sesión ordinaria, tratamos la resolución de personalidades para el 1 de mayo, después de tratar dos puntos más, declararon cuarto”, expresó. Ahora se esperarán los informes técnicos.







PRESENTAN UNA PROPUESTA DE LEY



La comisión primera del Concejo Municipal recibió un proyecto de ley del Ejecutivo del municipio para la creación de un norma en caso de que la máxima autoridad edil, José María Leyes, quede ausente y no pueda continuar con su mandato desde la Alcaldía.



La norma “Régimen de ausencia y suplencia por impedimento temporal del alcalde o alcaldesa” prevé las situaciones en las que será reemplazada por un suplente de la bancada mayoritaria del Concejo, que corresponde a los Demócratas. Entre ellos se considera la ausencia del alcalde por una decisión judicial, como la que se puede dar con el caso mochilas.