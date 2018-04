Techo ‘e paja sufre por la altura y su papá, de 94 años, lo espera en Santa Ana



20/04/2018 - 08:31:35

El Deber.- Jorge Roca Suárez, más conocido como Techo ‘e paja y que llegó al país el lunes para cumplir una condena de narcotráfico impuesta en Estados Unidos, espera el momento para volver a abrazar a su papá, que a sus 94 años de vida lo espera en su casa de Santa Ana de Yacuma.



Rafael Roca Arteaga, padre de Techo ‘e paja, está postrado en cama por su avanzada edad y su delicado estado de salud. La familia del hombre que fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos de los años 80 y 90 espera conseguir que le permitan ver al hombre que le dio la vida.



“Mi mamá, Blanca Suárez Gómez, murió esperando a mi hermano (Jorge Roca Suárez), que no pudo llegar a tiempo. Ahora mi padre, Rafael, con 94 años de edad, lo está esperando en su hamaca en Santa Ana de Yacuma. Yo creo que mi padre lo único que quiere es ver a su hijo después de casi 30 años, abrazarlo y descansar en paz”, reveló Beatriz Asunta Roca Suárez, ‘Chunti’, hermana de Techo ‘e paja, presa en Palmasola desde hace casi dos años.



La madre de los hermanos Roca, Blanca Suárez Gómez, murió el 24 de septiembre de 2013, a la edad de 84 años. “Meses antes recibió la última postal para el Día de la Madre que le mandó Jorge desde Estados Unidos y cerró los ojos”, recordó ‘Chunti’.



La mujer, que aún no logra el beneficio de defenderse en libertad, pese a una resolución de la Defensoría del Pueblo, que calificó como un calvario judicial su proceso, expresó su admiración por su hermano Jorge.



“Admiro a mi hermano por su fortaleza, su integridad y su palabra. A diferencia de otros ‘personajes’ involucrados en el narcotráfico como Pablo Escobar Gaviria o altos dignatarios de Estado implicados en corrupción, que escaparon de sus países, mi hermano pidió su repatriación de Estados Unidos y un tratado de Obama le permitió regresar. Vino a ver sus raíces, a su familia y le molesta el abuso que están cometiendo conmigo, que me tienen presa otra vez, despojada de todos nuestros bienes, que eran de mis padres, Blanca Suárez y Rafael Roca”, comentó ‘Chunti’ en un contacto con EL DEBER.



Hace unos dos meses falleció el médico Rafael Roca Hillman, hermano de Jorge y Beatriz. “No pude darle el último adiós a mi hermano porque no me permitieron salir de la cárcel”, dijo la mujer y recordó que Techo ‘e paja es uno de los seis hermanos de la familia. Es el único varón, porque sus otros dos hermanos murieron, tiene cuatro hijos y siete nietos.



Rocío Roca, la hija de Jorge, desde su llegada al país ha estado visitándolo junto a otros familiares. “Mi papá está bien de salud, en su tercer día en el penal de San Pedro, se encuentra tranquilo”, explicó la mujer, que en su último encuentro con su progenitor contó que le llevó su comida típica.



“Le encantan el locro, la salteña y el picante de gallina, y ha sido muy bien recibido por las autoridades e internos del penal, está contento de regresar y estar en su patria. Dijo que está ansioso de poder ir a visitar a su padre, que tiene 94 años y se encuentra mal de salud debido a su avanzada edad”, reveló la joven, que vive en La Paz.



Dentro de San Pedro



Segundo piso de la sección La Posta, en el penal de San Pedro de La Paz. Ahí está Jorge Roca Suárez continuando su condena tras estar 28 años preso en Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas. Tiene, por ahora, una habitación normal, sin lujos y sin protección. Suárez, más conocido como Techo ‘e paja, se refugia en su familia para pasar momentos de reencuentro en la cárcel paceña. Su hija y su hermana se encargan de acompañarlo y cuidarlo.



La Posta es el sector donde están los más privilegiados. Se ingresa por la parte lateral del penal y el control es menos riguroso que en otras secciones.



Es jueves, día de visita. Las filas para ingresar son largas. De fondo una puerta de reja separa la libertad con el presidio. La Policía hace un segundo control para continuar con el ingreso. Ya dentro, los reos aprovechan para hablar y compartir con sus allegados. La mayoría está en la pequeña cancha de la sección, que ayer se convirtió en un salón al aire libre. Comen, toman algo o solo dialogan. Se abrazan y algunos lloran. En esa población no se ve a Techo ‘e paja.



Él está en el segundo piso. Tiene una habitación sin ningún tipo de lujos. “Solo ingresan ahí sus familiares”, dice uno de los reos, que pregunta a cualquier visitante que intenta subir las gradas para llegar hasta él. En el balcón del segundo piso están parados los que no recibieron visitas o, al menos, ya se fueron. La mirada es celosa. “Se puede subir cuando estás acompañado o con un abogado”, añadió el preso.



Techo ‘e paja es el sobrino de Roberto Suárez Gómez, llamado el ‘Rey de la cocaína’, que falleció hace 18 años y que fue el primero en ponerle el sobrenombre por el cual se conoce a Jorge Roca. “Lo llamaba techito, porque su cabello crespo no permitía que el agua moje su cabeza cuando estaban jugando en las lagunas y el río de Santa Ana. Aquel tiempo mi hermano tenía siete años”, contó ‘Chunti’, refiriéndose al sobrenombre por el que es más conocido su hermano. “Tío Roberto amó mucho a mi hermano. Era el sobrino que más amaba”, recordó la mujer.



Techo ‘e paja no tuvo problemas para mezclarse con la población de La Posta. El martes ingresó directo a su habitación y no salió por afecciones provocadas por la altura de La Paz. El miércoles compartió con los reos de la sección. Salió a la cancha y hasta consumió productos de uno de los quioscos. Habló sin problemas con los reos y no recibió malos tratos. “No tuvo problemas, se lo ve como una buena persona. Sabemos quién es, por las noticias, pero vemos que es un caballero”, remarca otro recluso.



Los millonarios bienes



Una herencia

Los bienes incautados desde la época de 1990 y que son motivo de investigación en montañas de expedientes, según los hermanos Beatriz, Jorge y Beti Roca Suárez, pertenecen a sus padres, Rafael Roca Arteaga y Blanca Suárez Gómez.



Audiencia

La justicia fijará nueva audiencia para considerar el pedido de libertad de Beatriz Asunta Roca, presa en Palmasola.



Fiscales trabajan en los procesos

Mientras tanto, en Santa Cruz, la Fiscalía aún no conoce con certeza si existe alguna causa penal contra Jorge Roca Suárez. Una comisión de fiscales escudriña una montaña de expedientes relacionados con Techo ‘e paja. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición se conoció que no se encontraron aún denuncias o acusaciones directas contra Roca Suárez. Lo que sí existen son causas contra Beatriz Asunta Roca Suárez, ‘Chunti’, y otras personas a las que se les imputa legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, estelionato, falsificación y otros delitos por el manejo irresponsable o el despilfarro de los millonarios bienes incautados desde 1990, cuando Roca fue detenido en Estados Unidos.



Familiares, en contacto con EL DEBER, aseguraron que van a luchar hasta lo último para lograr la libertad de Techo ‘e paja, por considerar que por los años preso en Estados Unidos él ya pagó su culpa.