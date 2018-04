Tribunales archivan procesos de revocatorio en tres regiones



20/04/2018 - 08:19:11

El Diario.- En los últimos días, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de Beni, Oruro y Pando archivaron los procesos de revocatorio contra autoridades de esas regiones porque sus impulsores no cumplieron con los requisitos establecidos.



BENI



En este caso, Rodolfo Coimbra, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni, informó que hasta el 18 de abril los promotores del revocatorio contra el alcalde de Trinidad, Mario Suárez, tenían que presentar libros pero no lo hicieron.



“Hasta ayer (miércoles) no aparecieron los promotores del revocatorio contra el Alcalde de Trinidad, por lo que corresponde archivar el proceso, ya que venció el plazo”, informó Rodolfo Coimbra, presidente del Tribunal Electoral (TED) de Beni.



Según el recuento hecho hasta la fecha, en el departamento beniano se estarían archivando los procesos de revocatorios de cuatro municipios, el primero fue contra Omar Nuñez Vela y los concejales del municipio de Riberalta; asimismo, contra José Luis Añez Roca, alcalde del municipio de Magdalena.



También estaba Roberto Tibusa, alcalde de San Ignacio de Moxos, y Mario Suárez, alcalde de Trinidad, ciudad capital del departamento de Beni.



Es decir que en estos cuatro municipios concluirán su gestión como ordena la normativa, en vista de que los promotores no cumplieron plazos para habilitarlos en el proceso de revocatorio.



“Se encontraron algunos errores en los libros de adhesión contra el alcalde de Magadalena y San Ignacio de Moxos, y esto genera que nosotros como Sala Plena archivemos dichas iniciativas”, explicó Rodolfo Coimbra.



PANDO



Por otro lado, el TED de Pando archivó el proceso de revocatorio para los seis concejales de Cobija, según informe de René Zambrana, presidente del ente electoral regional.



“Concluidos los 90 días de plazo para la presentación de los libros con las firmas y ante el incumplimiento de la presentación en esa fecha, hemos resuelto como Sala Plena disponer el archivo de esa solicitud de revocatoria de mandato”, manifestó Zambrana.



Es decir, que el pasado miércoles (18) se procedió al archivo de obrados en el proceso de revocatorio promovido contra seis concejales de Cobija, debido a que los ciudadanos promotores no hicieron llegar los libros. La petición se habilitó el 16 de enero, fecha en que la entidad electoral entregó la Resolución con un plazo de 90 días para el llenado de firmas y huellas.



“Con esto prácticamente cerramos las tres solicitudes de revocatoria que se presentaron en Cobija”, agregó Zambrana.



Por lo tanto, en el departamento de Pando se archivaron obrados para el municipio de Cobija en los que estaban siendo interpelados, tanto Gatty Ribeiro, alcalde de Cobija como los concejales.



ORURO



Asimismo, en el departamento de Oruro se archivó obrados para el revocatorio contra Edgar Bazán, alcalde de la ciudad de Oruro, porque los promotores no presentaron libros que debía contener el 30% del Padrón Electoral, equivalente a 60.962 ciudadanas y ciudadanos del municipio orureño.



Bazan es del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria, contrario al MAS.



“En consecuencia, al no efectuarse la entrega de los libros de adhesión por los gestores en el plazo establecido por ley, quedó sin efecto este revocatorio de la primera autoridad edil de la ciudad de Oruro”, manifestó Rudy Huayllas, presidente del TED de Oruro.



Al igual que las otras solicitudes, el plazo fue de 90 días para la entrega de las firmas y huellas y este concluyó el 10 de abril y según la resolución emitida el 12 de abril, elaborada por Secretaría de Cámara del TED Oruro, se archivaron obrados.