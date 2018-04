Encuesta: alcaldes de La Paz y Santa Cruz, los mejor calificados



20/04/2018 - 08:09:06

Página Siete.- Los alcaldes de Santa Cruz, Percy Fernández, y de La Paz, Luis Revilla, son las autoridades ediles con la más alta calificación (capitales de departamento más El Alto) en una escala del uno al 10, según la encuesta que realizó Mercados y Muestras para Página Siete.





Ante la pregunta: ¿Cómo califica usted la gestión del alcalde de su ciudad?, los consultados dieron a Fernández -seis veces alcalde de Santa Cruz- una calificación de 6,8 puntos. En tanto que Revilla, dos veces electo como alcalde de La Paz, obtuvo seis puntos.





En criterio del diputado opositor Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata, ambas autoridades lograron la mejor calificación, porque “la gente valora que en sus gestiones, aunque de forma lenta, se están haciendo obras, y tienen los procesos más transparentes de contratación”.





Su colega Rosa Chuquimia, diputada del Movimiento Al Socialismo, aseguró que el alto puntaje que registran ambos alcaldes se debe a que están en el poder edil hace más de una década, situación -agregó- que les permitió administrar su presupuesto para la ejecución de obras y con ello consolidar su imagen ante la población.





“El tiempo que estuvieron en la Alcaldía les permitió iniciar y concluir obras”, manifestó Chuquimia, quien señaló que Revilla es continuidad del exalcalde Juan del Granado, “quien estuvo décadas en la Alcaldía paceña”.



Fernández, de 79 años de edad, expresó su deseo de continuar en la arena política, pero como gobernador de Santa Cruz. “Entonces a mí se me ocurre que podía postularme para ‘prefectuli’ del departamento”, dijo.





En tanto que Revilla, líder de la agrupación SOL.bo, tramita la personería jurídica nacional del frente que lidera, para participar en los comicios de 2019.





Quien obtuvo la peor calificación (2,2) fue el alcalde potosino William Cervantes, del MAS, según la encuesta.





Por otro lado, un alto porcentaje, que está por encima del 53%, cree que los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto no deben ir a la reelección.





Sin embargo, el 41% considera que Revilla sí debería hacerlo y el 33% cree que el burgomaestre de Tarija, Rodrigo Paz, también debe postularse en las próximas elecciones.



Ficha técnica



Datos La encuesta de Mercados y Muestras se realizó a nivel nacional en capitales de departamento y la ciudad de El Alto.

Muestra La muestra total fue de 3.840 casos. El tamaño de la muestra fue de acuerdo al teorema de intervalos de confianza. Tiene un margen de error esperado de 1,6% y una confiabilidad de 95%.



Punto de vista

Iván Arias Analista y activista





Tienen una buena gestión





Se puede identificar varias razones por las que tienen una buena aprobación, entre ellas están que los alcaldes Luis Revilla y Percy Fernández han basado su gestión en obras de impacto en la población. Son alcaldes que aman mucho el cemento y eso le gusta a la gente.





Otro aspecto importante es que tienen equipos ya consolidados, que tienen la capacidad de reacción inmediata. Hay una institucionalidad formada que de alguna manera prevé incluso algunas situaciones.





Un tercer factor es que tienen un buen control de los medios de comunicación, pues ponen publicidad en uno u otro medio. No tienen una asignación abierta, transparente de comunicación, sino que al igual que el Gobierno central hace un manejo discrecional, pero esto les sigue posicionando.





El último es que estas alcaldías son alcaldías que siguen llevando el reflejo, siguen arrastrando la buena gestión del pasado. Son continuadores de un pasado glorioso, de una gestión exitosa, más allá de si lo han hecho bien o mal.



Revilla es continuador de la gestión del exalcalde Juan del Granado, quien tuvo una exitosa gestión.





Lo mismo sucede con Percy Fernández. Todos los cruceños recuerdan al primer Percy forjador y ejecutor de obras de impacto para la ciudad de Santa Cruz.





Entonces, ellos son los herederos del éxito del pasado y por esa situación la población les da una buena calificación.