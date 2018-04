El BID califica de razonable la deuda externa de Bolivia



20/04/2018 - 07:54:43

Opinión.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su representante en Bolivia, Alejandro Melandri, calificó de "razonable" la deuda externa de Bolivia, que oscila alrededor del 23 por ciento del PIB, y recomendó apostar por la diversificación de la economía.



"El porcentaje de deuda no está en niveles de preocupación. Si analizan la estructura de la deuda, el conjunto de deuda multilateral tiene tasas bajas para la inversión en infraestructura. Me parece que en líneas generales la estructuración de la deuda es razonable, consistente con el tipo de inversión a la que se aplica", señaló.



El Banco Central de Bolivia (BCB) ha señalado que el límite internacional de deuda externa con respecto al PIB es del 50 por ciento , porcentaje definido por la Comunidad Andina (CAN). “Bolivia está bastante por debajo de eso”.



Al 31 de marzo de 2018, la deuda externa pública de mediano y largo plazos alcanzó a 9.557 millones de dólares.



Melandri, quien asistió a la inauguración del foro "Economía Naranja" en la Cámara Nacional de Comercio (CNC), destacó que la deuda de Bolivia va destinada a proyectos de inversión de carreteras, hospitales, líneas de alta tensión, generación de energía eléctrica y fomento de empleo.



Se denomina "economía naranja" a aquella que invierte en nuevas capacidades. Por ejemplo, sectores como arquitectura, artes visuales, cine, diseño, moda, música, etc., son parte de esta nueva tendencia económica. El comercio de esos bienes y servicios creativos -llamados “mentefacturas”- ayudan al crecimiento económico.



23.1 por ciento



Del PIB



Al mes de marzo de 2018, la deuda externa alcanzó los 9.557 millones de dólares, monto que representa el 23,1 por ciento del PIB, por debajo de los límites fijados por organismos internacionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que establece un 50 por ciento .