Terrazas: Bolivia no registra un solo caso de sarampión por la cobertura de vacunación

19/04/2018 - 21:02:19

La Paz, (ABI).- El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, aseguró el jueves que Bolivia no registra ni un solo caso confirmado de sarampión gracias a la buena cobertura de vacunación que se realiza en el país.



"A pesar que los países vecinos han presentado casos positivos de sarampión, hemos podido mantener una barrera de seguridad y evitar el ingreso del virus del sarampión gracias a la buena cobertura de vacunación que tenemos en el país", dijo a los periodistas.



Terrazas indicó que el Ministerio de Salud lleva adelante acciones de prevención en las fronteras para prevenir casos de sarampión.



Destacó la Campaña de Vacunación de las Américas, que se desarrolla desde el lunes anterior hasta el 22 de abril en el territorio nacional, para para inmunizar a niños menores de cinco años contra el sarampión.



"Valen todas las medidas y acciones que pueda haber para enfrentar al sarampión y otras enfermedades. La lucha contra las enfermedades no tiene límites", subrayó.



Terrazas precisó que adicionalmente se realizan actividades de sensibilización dirigidas a los padres de familia para inmunizar al mayor número de infantes, además dijo que brigadas médicas recorrerán guarderías y centros infantiles para facilitar la aplicación de la vacuna.