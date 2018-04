Merkel y Macron pactarán propuestas de reforma hasta cumbre de UE



19/04/2018 - 17:36:48

Alemania, (dpa) - La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmaron hoy la intención de superar sus diferencias para elaborar las esperadas propuestas comunes para reformar la Unión Europea antes de la cumbre del bloque a finales de junio.



"Necesitamos un debate abierto y al final la capacidad de hacer concesiones", dijo la mandataria germana antes de iniciar una reunión de trabajo en Berlín. Hay que buscar respuestas centrales para que los ciudadanos de Europa puedan hacer frente a "las grandes cuestiones de nuestros tiempos", dijo la jefa del Gobierno germano.



Los mandatarios anunciaron además que defenderán posturas comunes en el conflicto comercial y en la solución de la guerra de Siria en sendas visitas que realizarán al presidente estadounidense Donald Trump,



El jefe de Estado galo recalcó que Europa se encuentra ante una encrucijada. "Estamos viviendo un momento de la aventura europea que es verdaderamente único", dijo y enumeró entre los principales desafíos los problemas comerciales, así como los cambios tecnológico y climático.



"También dentro de nuestros Estados surgen dudas y visiones muy nacionalistas", alertó el mandatario. "Este momento es absolutamente decisivo para el futuro de Europa".



En Berlín, especialmente en las filas de los conservadores de Merkel, hay grandes reparos hacia las propuestas de Macron para relanzar la Unión Europea, especialmente la de la creación de un presupuesto común de la eurozona y de la figura de un ministro de Finanzas europeo.



Merkel se mostró conciliadora y señaló que Berlín y París aportaría distintos aspectos que en suma se traducirían "en buenos resultados". La dirigente germana alertó que Europa solo podrá imponer sus intereses de manera conjunta y destacó la importancia de una buena labor de ambos países.



Hace poco más de un año, Merkel citó a Hermann Hesse durante la primera visita de Macron como presidente: "En cada comienzo vive una magia interna". Preguntada hoy sobre si la magia seguía existiendo, se mostró optimista.



"Cuando formulé esa cita aún no sabía que demoraría tanto la formación de Gobierno. Por eso hemos conservado un poco la magia y la hemos dejado aparcada un par de meses. Pero ahora está volviendo", expresó Merkel, que necesitó más de medio año para reeditar su anterior alianza gubernamental con el Partido Socialdemócrata.



Entre los temas que precisan ser reformados, Merkel mencionó la política de asilo europeo, la política exterior común y la profundización de la unión monetaria y la unión bancaria, dos puntos en los que divergen las posturas de alemanes y franceses.



Mientras que Merkel hizo hincapié en la responsabilidad de los Estados por mejorar su competitividad, Macron apeló a la solidaridad de los países más ricos. "Ninguna unión monetaria puede vivir sin elementos de convergencia", sostuvo el jefe de Estado galo.



"La solidaridad no funciona si no se asume la responsabilidad, pero no podemos avanzar sin la solidaridad que fortalezca la base" para la convergencia económica, continuó.



Macron ha propuesto reformar ampliamente las estructuras de la UE tras la futura salida del Reino Unido con propuestas como la creación de un presupuesto para la zona euro y la figura de un ministro único de Finanzas.



Merkel es más reacia a promover una reestructuración de calado, en parte frenada por sus conservadores, que temen que una mayor integración reste poder de decisión a Alemania.



Los dos líderes indicaron que abordarán los temas espinosos en sus visitas al presidente estadounidense Donald Trump. "Estamos en un momento en el que también hay diferencias", admitió Merkel. Pero pese a estas divergencias, defendió firmemente la alianza transatlántica, que calificó de "gran tesoro".



Merkel viajará el 27 de abril a Washington para reunirse por segunda vez con Trump desde que este fue investido en enero de 2017. Unos días antes hará lo propio Macron. Las visitas se producen en medio de un conflicto por aranceles comerciales y posturas divergentes sobre el cambio climático y los acuerdos multilaterales.



Merkel visitó junto con Macron la obra en construcción del futuro Foro Humboldt, un centro cultural que albergará exposiciones de culturas de todo el mundo emplazado en el antiguo Palacio Imperial de Berlín.



Los mandatarios mantuvieron posteriormente una reunión de trabajo en la que se esperaba que abordasen, además de las reformas de la UE propuestas por Macron, la situación en Siria y las relaciones con Estados Unidos y Rusia.