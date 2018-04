Una española manda su CV y le ofrecen 3.200 euros por tener relaciones esporádicas con el jefe

19/04/2018 - 17:16:17

RT.- Una tuitera ha compartido en las redes sociales la oferta de trabajo que le hizo una empresa en España, consistente en un trabajo de secretaría que, por 3.200 euros, incluye "relaciones esporádicas" con su jefe.



La periodista Alejandra la Fuente, cuyo usuario en Twitter es @Relatofeminista, publicó en su cuenta la captura que hizo de los correos electrónicos enviados por una consultora que se encontraba en proceso de selección de personal, según Telecinco.



PREPARAOS PARA FLIPAR CON LA OFERTITA DE TRABAJO que me ha llegado. pic.twitter.com/4ecyHqLV8I — MicroFeministas Ale♀♀ (@Relatofeminista) 17 de abril de 2018





En una primera comunicación titulada "Oferta laboral", la compañía solicitaba el envío del currículo y "fotos recientes de cuerpo entero" para "poder apreciar su apariencia física".



Por lo que se infiere de los pantallazos colgados por la tuitera, al recibir la inusual solicitud, la mujer manifestó que la oferta de trabajo le generaba desconfianza, a lo que le respondieron que lamentaban que no compartiera su "política de preselección de personal".



Líneas después, le explicaron que su eventual jefe no se encontraba en España y que por eso "quiere conocerte, charlar y ver tu cuerpo en una entrevista por Skype".



En el correo electrónico le recordaron que el perfil solicitado era el de una secretaria de dirección "muy liberal, versátil" cuya remuneración sería de 3.200 euros "más incentivos según "valía e implicación personal con el director (lo que implica relaciones esporádicas)".



"Era un oferta real"



De la Fuente dijo en una entrevista a Telecinco que se trataba de una "oferta de trabajo real" enviada desde el correo electrónico corporativo con firma digital de una consultora.



"No sé si se trata de una tapadera y detrás hay una red de prostitución", manifestó, agregando que hará la denuncia legal.



En otro tuit recordó que, recientemente, se había anunciado como periodista en una página de oferta de empleos y recibió propuestas sexuales a cambio de dinero.



Esta mierda que recibo y que reciben muchas chicas cada vez que ponen un anuncio buscando curro es por culpa del capitalismo y del patriarcado.



Como este pantallazo tengo VARIOS



Muchas mujeres sufrimos esto!

Me inspiraron para hacer este vídeo https://t.co/Retan5ieZp pic.twitter.com/6feIuw95hj — MicroFeministas Ale♀♀ (@Relatofeminista) 7 de febrero de 2018





La periodista compartió la captura de un mensaje de texto, a través de WhatsApp, donde un desconocido le escribía que "podían quedar un par de veces en la semana" para que ello lo ayudara a relajarse. Refirió que había publicado su número de teléfono en una página de ofertas de empleo.



En otro mensaje más le proponían tener "citas en hoteles con señores de posición" en una entidad privada de "gestión de encuentros íntimos".



