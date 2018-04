Conalcam evaluará trabajo del Encargado de Negocios de EEUU en Bolivia



19/04/2018 - 16:41:08

La Paz, (ABI).- La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) realizará una evaluación del trabajo del encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson, informó el jueves el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jacinto Herrera.



"Los miembros del Conalcam vamos a hacer un análisis y evaluar su trabajo, para ver qué beneficio da a Bolivia, con quién coordina, con quién trabaja y en función a eso vamos a emitir un criterio a nivel de la confederación, y vamos a pedir al presidente (Evo Morales) que tome unas medidas, porque aquí no necesitamos una diplomacia que no coopere", indicó a los periodistas.



La determinación de la Conalcam surgió después de que el presidente Morales aseveró que Williamson está en "andanzas conspirativas", y que se está tomando tiempo para decidir sobre la situación del diplomático en el país.



Herrera agregó que la evaluación se realizará a principios de mayo, y se pedirá un informe sobre el trabajo de coordinación que realizó Williamson con el Gobierno nacional, ya que se sabe que la diplomacia exterior tiene que trabajar coordinadamente con cada Estado y no así sostener reuniones sólo con la oposición, como lo ha estado haciendo, sin que nadie sepa de qué habla.



El Encargado de Negocios sostuvo reuniones con el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, con quien habló de varios temas, según la autoridad edil, quien se encuentra involucrado en la compra de mochilas escolares con sobreprecio.



"Sabemos de conocimiento público que la embajada de Estados Unidos no viene a Bolivia porque es bonito el país, sino porque viene conspirando, sin ellos hemos estado bien y si ahora las cosas no están funcionando es mejor que se vaya", señaló.