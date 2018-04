Denuncian a fiscal Guerrero por proteger a fiscales y jueces



19/04/2018 - 14:02:17

Página Siete.- El fiscal de Padcaya, Hugo Carrasco Callejas, peregrina hace medio año de instancia a instancia judicial para que investiguen al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, porque supuestamente protege a fiscales y jueces que cometieron irregularidades.





La autoridad denunciada no se pronunció sobre el caso pese a que en su contra hay una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presentada por Carrasco.





En su denuncia, el fiscal denunciante indica que el 6 de noviembre de 2017 presentó una relación de irregularidades cometidas en casos de delitos sexuales, pero Guerrero no dio curso a ninguna investigación hasta ahora, mientras el denunciante fue destituido de su cargo y acusado de corrupción, pero ganó un amparo constitucional que ahora lo mantiene en el cargo.





Uno de los casos denunciados se refiere a la violación de un padre a su hija que derivó en embarazo, pero pese a las evidencias y la confesión del autor el delito fue calificado como “abuso deshonesto” y el abusador fue sentenciado a tres años de cárcel.





Carrasco sospecha que esas modificaciones de delitos no son gratuitas, pero no hay ninguna instancia para investigar.





El 5 de marzo presentó un expediente a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero la investigación no ha comenzado. Este medio intentó tomar contacto con la presidenta de esa instancia, Otilia Choque (MAS), pero su celular estaba apagado.





Ante el silencio de la instancia legislativa también recurrió al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Gobierno.





“Cada caso es un cheque en blanco para ver si sacan a la víctima o al imputado”, asegura el fiscal en su nota a Gobierno, pero ni esa instancia se pronunció hasta ahora sobre el caso.





Una de las denuncias indica que se habría rechazado la investigación contra un juez que en un caso determinó la suspensión condicional del proceso por delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito bajo efectos de alcohol, cuando la pena es de cinco a ocho años y la medida no procedería.





El fiscal Carrasco relató que tiene 44 procesos disciplinarios y fue suspendido temporalmente de funciones por denunciar otros hechos irregulares en el departamento de Oruro, de presuntos cobros para cambiar tipos penales en delitos de narcotráfico, violación y otros.





¿Por qué hay modificación o rebaja de delitos? en las instancias judiciales, Carrasco cree que por detrás de estas actuaciones existen sobornos.





“Mi denuncia ha servido para iniciarme una persecución, pero los fiscales tenemos la obligación de cumplir el principio de proteger a la sociedad” dijo el fiscal denunciante a este diario.





El denunciante fue acusado de supuestos hechos de corrupción, sus oficinas fueron allanadas y fue destituido de su cargo, pero pudo recurrir a un tribunal que le dio garantías para que continúe en funciones.





El fiscal Guerrero lleva casi seis años al mando de la Fiscalía y su mandato fenece en octubre.