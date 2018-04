Magistrado del TCP aclara afirmaciones y recuerda que no hay excusas a instancia de parte

19/04/2018 - 13:51:01

Correo del Sur.- Tras ser cuestionado por la Gobernación de Santa Cruz por haberse pronunciado en el tema Incahuasi, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, sostuvo que su declaración fue a título personal y recordó que el código procesal constitucional no admite recusas a instancia de parte.



Agregó que sólo proceden las excusas cuando el magistrado decide apartarse del caso que está en su conocimiento y adelantó que no se excusará de cualquier recurso que le toque conocer.



Ceballos lamentó que el secretario de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, haya argumentado que fue miembro del partido en función de Gobierno cuando era constituyente, pero dijo que esa causal no fue introducida en el memorial presentado en el TCP.



Ayer, miércoles, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, presentó en el TCP una recusación contra Ceballos “por haber anticipado su criterio sobre el descongelamiento de las regalías de Incahuasi”.



"Tengo legítimo derecho de aspirar para que esta región pueda tener, como cualquier departamento, condiciones iguales para su desarrollo, mejores condiciones de trabajo, eso es justicia", sostuvo Ceballos.



Orlando Ceballos se pronunció la pasada semana sobre la sentencia constitucional que congeló las cuentas procedentes de las regalías del campo gasífero de Incahuasi.



Chuquisaca y Santa Cruz están en controversia jurídica por los límites de ambos departamentos que involucra al megacampo gasífero de Incahuasi.