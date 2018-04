Arce niega que el fallo a favor de Delgado sea vinculante para el gobierno



19/04/2018 - 13:45:25

Opinión.- El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró este jueves que el fallo del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a favor de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado es vinculante para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



El también exprocurador del Estado Plurinacional declaró que el dictamen no es de cumplimiento obligatorio para el Ejecutivo ni el Legislativo.



"Este no es un tema que sea vinculante para el Órgano Ejecutivo ni para el Órgano Legislativo, en todo caso, por lo que entiendo, es un tema que vincula por una circular o una resolución al anterior Tribunal Supremo Electoral y al anterior Tribunal Constitucional por una supuesta dilación en la tramitación de un recurso", dijo la autoridad.



Ayer, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU dictaminó que el Estado Plurinacional debe pagar el daño económico por no haber permitido postular a las elecciones subnacionales el 2015 a Delgado y Maldonado.



El anterior Órgano Electoral emitió una resolución para que ninguna persona que haya sido diputado o senador podía postular a un cargo para Alcalde, Concejal o Asambleísta Departamental.